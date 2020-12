Context ChannelWatch führt eine der weltweit größten IT-Reseller-Umfragen durch und liefert jedes Jahr Einblicke in das Verhalten, die Meinungen und die Erwartungen von über 7.000 IT-Resellern. Die nominieren in den einzelnen Ländern die Distributoren für die jeweiligen „Distributor of the Year“- Awards. In der Rubrik VADs Europa konnte sich Arrow Electronics den Titel für 2020 sichern.

„VADs spielen eine tragende Rolle“

„Wir gratulieren Arrow zum Context ChannelWatch ‚Best Value-Added Distributor‘ Award in Europa, so Howard Davies, CEO und Mitbegründer von Context. „Value-Added-Distributoren spielen eine tragende Rolle bei der Unterstützung der Reseller, damit diese erfolgreich auf die rasanten Veränderungen im IT-Markt reagieren können, insbesondere unter den gegenwärtig vorherrschenden Bedingungen. Wir freuen uns sehr, dass die harte Arbeit von Arrow in diesem Bereich von den Resellern gewürdigt wird.“