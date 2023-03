Anlässlich der EMEA Expo CPX360, die alljährlich von Check Point veranstaltet, wurden der global tätige Technologieanbieter Arrow gleich zwei Mal mit einem Award bedacht. Die Partnerveranstaltung fand dieses Mal vom 14. bis 16. März 2023 in München statt. Die dort beheimatete Arrow ECS GmbH wurde darüber hinaus als "Top Distributor 2022" gewürdigt.

Cyberangriffen auf Rekordniveau

Auf der von Check Point alljährlich ausgerichteten Veranstaltung kommen wichtige Akteure der Cybersicherheitsbranche zusammen, um die neuesten Themen zu besprechen. Mit einem umfassenden Programm, zahlreichen Keynotes und vertiefenden Vorträgen sollen die Teilnehmer auf das kommende Jahr vorbereitet werden. Zu guter Letzt wird die Veranstaltung mit einer Preisverleihung abgerundet, in der herausragende Erfolge der Partner gewürdigt werden.

"Sicherheit steht ganz oben auf der Tagesordnung der Führungsetagen, da Unternehmen jeder Form und Größe zunehmend intensiveren Angriffen mit unterschiedlichen Motivationen und unvorhersehbaren sowie unregelmäßigen Methoden ausgesetzt sind", erklärt Alexis Brabant, EMEA Vice President Sales von Arrow ECS. "Aus diesem Grund haben wir unser Sicherheitsangebot weiter verbessert und ausgebaut, um als Reaktion auf diese sich rasant entwickelnde Bedrohungslandschaft die Entwicklung von Strategien und Lösungen zu unterstützen."

Vertrauensvolle Zusammenarbeit

"Unsere enge Kooperation mit Check Point, die auf langjähriger, vertrauensvoller Zusammenarbeit basiert, ist hierfür von entscheidender Bedeutung", sagt Brabant weiter: "Wir konnten uns im Laufe der Zeit über eine ganze Reihe von Auszeichnungen von Check Point freuen. Der 'EMEA Distributor of the Year' Award kommt nun hinzu, worauf ich sehr stolz bin. Diese Auszeichnung würdigt unseren anhaltenden gemeinsamen Erfolg und unterstreicht die hervorragende Leistung unseres Teams."

"Arrow ist ein führender Distributor in der EMEA-Region und ein wichtiger Impulsgeber für das Business von Check Point", sagt Rebecca Dixon, Leiterin EMEA Distribution bei Check Point. "2022 hat Arrow unser Geschäft in der Distribution erfolgreich vorangetrieben und dazu beigetragen, dieses in den zweistelligen Bereich zu führen, mit einem Schwerpunkt auf Neukunden. Dieses Wachstum ist auf eine starke Leistung in allen Bereichen zurückzuführen, von kleineren Resellern bis hin zur Fähigkeit, große, komplexe Abschlüsse zu unterstützen."

"Der Ruf nach einer umfassenden und konsolidierten Cybersicherheitslösung, die auf Prävention basiert, war nie zuvor so dringlich wie heute", stellt Dixon abschließend fest. "Im Namen von Check Point möchte ich allen beteiligten Teams meine Glückwünsche aussprechen."