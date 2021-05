Damit können Managed Service Provider (MSP) auch die Cloud-basierten Security-Lösungen von Bitdefender von dem Value Added Distributor (VAD) beziehen und auch dort provisionieren lassen.

Bitdefenders Threat Intelligence Security-Lösungen verfügen über Funktionen, die Gefahren zuvorzukommen versprechen. Laut Hersteller erkennen sie nicht nur Cyber-Bedrohungen, sondern sie können auch adäquat darauf reagieren. Dabei nutzen sie Technologien wie Maschinelles Lernen und Verhaltensanalyse.

MSPs sind dadurch in der Lage, On-premises- und Cloud-Umgebungen ihrer Kunden abzusichern. Darüber hinaus können sie bei ArrowSphere auch Endpoint Detection and Response-Dienste (EDR) von Bitdefender beziehen - abonnementbasiert und auf Abruf.

Workshop am 24. Juni

In dem kostenfreien digitalen Channel Workshop am Donnerstag, den 24. Juni, ab 10:00 Uhr zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Kunden mit "Zero Trust"-Ansätzen vor unbekannten Gefahren aus dem Cyberraum schützen können.