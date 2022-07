Arrow hat seine Distributionsvereinbarung mit Supermicro um die Zusammenarbeit mit dem Bereich Arrow Enterprise Computing Solutions (ECS) in Deutschland ergänzt. Seit dem Jahr 2009 vertreibt der Geschäftsbereich Arrow Intelligent Solutions Serverkomponenten und komplette Serversysteme von Supermicro in der EMEA-Region. Der Distributor kann damit seinem IT-Channel ein Produktspektrum von Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen über Software und Dienstleistungen bis hin zu kompletten Speicher-, Server- und Softwarelösungen bereitstellen.

Globale Konfiguration und Tests

Über die globalen Produktionsstätten von Supermicro werden die gesamten Software Stacks von Kunden auf allen Servern installiert. Es ist zudem möglich, mehrere Racks in Kombination mit den erforderlichen Inter-Rack-Switches auszuprobieren. Darüber hinaus können die Mitarbeiter an den Standorten von Supermicro komplette Cluster mit verschiedenen Flüssigkühltechnologien installieren und testen.

"Supermicro wird seine langjährige Zusammenarbeit mit Arrow nun auch auf den Bereich Enterprise Computing Solutions in Deutschland ausweiten, was uns sehr freut", so Vik Malyala, President & Managing Director, EMEA, Supermicro. "Die deutschen Kunden von Arrow können nun auswählen, welche der Workload-optimierten IT-Komplettlösungen von Supermicro - Hardware, Speicher, Software, Tests - am besten zu ihren Anforderungen passen. So können sie den Prozess beschleunigen und einen direkten Zugang zu modernen Anwendungen schaffen."

"Supermicro entwickelt innovative Lösungen, die durch die breite Palette von Produkten den Bedürfnissen vieler vertikaler Märkte gerecht werden, und bietet gleichzeitig hohen Wert und TCO für diese Technologien", erklärt Paul Karrer, Geschäftsführer Arrow Enterprise Computing Solutions Deutschland. "So können mittelständische und große Channel Partner geeignete Systeme entwickeln, mit denen sie ihren Kunden wiederum anspruchsvolle und auf deren individuellen Anforderungen zugeschnittene Lösungen anbieten können."