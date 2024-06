"Zu wissen, was man weiß, und zu wissen, was man tut, das ist Wissen" soll Konfuzius schon vor rund 2.500 Jahren festgestellt haben. Ganz im Sinne von Konfuzius wäre es aber wahrscheinlich gewesen, wenn man sich auf dem "Zu wissen, was man weiß" nicht ausruht. Denn auch das Zitat "Wer das Lernen liebt, der ist dem Wissen nahe", wird dem chinesischen Gelehrten zugeschrieben.

An neuen Informationen mangelt es in der IT-Branche nicht. Im Tagesgeschäft fehlt es aber an der Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen, nachzufragen und zu hinterfragen. Dafür ist eine kleine Auszeit vom Alltag optimal. Diese Gelegenheit bietet der Value Added Distributor Arrow ECS schon seit Jahren mit seinem Forum. 2024 findet dieses am Dienstag, den 11. Juli, wieder auf der Galopprennbahn in München statt.

Hier zum Arrow Forum 2024 anmelden

Der Name der Event-Location - "Von Alm das Beste" - darf dabei gern auf die gesamte Veranstaltung übertragen werden. Die Besucher dürfen auch 2024 wieder zukunftsweisende Präsentationen, spannende Keynotes und praktische Produktvorführungen erwarten.

Die sechs Fokus-Themen des Arrow Forums 2024

In sechs Focus Areas haben die Besucher die Möglichkeit, mit Experten von Arrow und Herstellern in die Tiefe zu gehen:

Künstliche Intelligenz

Security

Cloud Native

Cloud Services

Next Gen Datacenter

IoT Edge

Anregungen bieten die zahlreichen hochkarätigen Keynotes. So gibt zum Beispiel Microsoft auf dem Arrow Forum Resellern exklusive Einblicke, wie Microsoft AI und Copilot die Spieregeln neu definieren. Eine weitere Keynote wird zeigen, wie sich im Bereich Security mit KI die Zukunft gestalten lässt. Auch die Podiumsdiskussion mit Vertretern von Microsoft, Symantec, Check Point Software und Arrow verspricht einen interessanten Ausblick aus unterschiedlichen Perspektiven.

"Ein leerer Bauch studiert nicht gern." Diesbezüglich haben die Besucher nichts zu befürchten. Es erwarten sie kulinarische Highlights aus Bayern - angefangen beim Networking-Frühstück ab 9 Uhr über das Mittagessen in der urigen Atmosphäre der "Alm-Hütten" und - bei Arrow schon traditionell - unter weiß-blauem Himmel im Freien. Nicht zu vergessen die legendäre Sommerparty am Abend.

Melden Sie sich am besten heute noch an. Die Plätze sind begehrt und begrenzt. Seien Sie dabei, wenn der Startschuss für das Rennen um die besten Plätze in der Zukunft beginnt. Und sichern Sie sich die Gelegenheit für hochkarätiges intensives Networking und informative Gespräche mit den Experten von Arrow und den anwesenden Herstellern.

