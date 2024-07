Bereits mehrfach hat Equinix Anläufe gemacht, den Channel-Anteil seines Geschäfts zu erhöhen. Dazu nannte der Infrastrukturanbieter 2021 sogar konkrete Zahlen: Damals lag der Anteil weltweit bei 35 Prozent, 2025 sollten es 50 Prozent sein. Das Ziel soll jetzt durch eine Distributionsvereinbarung mit Arrow erreicht werden.

Über Arrow ECS sind nun Serviceleistungen von Equinix für Channel-Partner in Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Deutschland, der Schweiz, Spanien, Finnland, Italien, Polen, Portugal und Schweden verfügbar. "Im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit können Channel-Partner von Arrow Serviceleistungen von Equinix künftig als Bestandteil von integrierten Lösungen vertreiben, die Netzwerkoptimierung, hybride Multi-Cloud-Unterstützung und verbesserte Anwendungs-Workload-Performance ermöglichen", teilt der VAD mit.

Die Serviceleistungen von Equinix lassen sich dabei auf monatlicher Basis bereitstellen und abrechnen. Die Equinix-Plattform bietet Co-Location in Rechenzentren, private Verbindungen zu wichtigen Public-Cloud-Anbietern und umfangreiche Anbindungsmöglichkeiten in den weltweit über 260 Rechenzentren. Die Nutzung der Carrier-neutralen Equinix-Rechenzentren erlaubt es Unternehmen auch, ihr WAN zu optimieren und günstige Netzwerke mit geringer Latenz aufzuspannen.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Equinix, die unseren Channel Partnern einen einzigartigen Zugang zu branchenführenden digitalen Infrastrukturlösungen eröffnet", sagt Mike Worby, Head of Strategic Alliances EMEA bei Arrow Enterprise Computing Solutions. "Dank dieser Kooperation werden Unternehmen in EMEA künftig in der Lage sein, ihre digitalen Initiativen zu beschleunigen, die Netzwerkleistung zu optimieren und ihre Betriebsabläufe flexibler zu gestalten."

Orla Ni Chorcora, Vice President EMEA Channel Sales bei Equinix schätzt vor allem "die enorme Reichweite und Expertise von Arrow. "Gemeinsam mit Arrow können wir Unternehmen mit der nötigen digitalen Infrastruktur ausstatten, um schnell global zu skalieren, kontinuierlich Innovationen zu schaffen und ein erstklassiges digitales Erlebnis zu liefern."

Equinix ist auch einer der Sponsoren und Partner beim Arrow Forum 2024 am 11. Juli in München. Interessierte können sich dort vor Ort mit den Experten des Unternehmens austauschen.

