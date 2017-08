In der neuen IoT-Welt (Internet of Things) kann das durchaus von Vorteil sein. Immerhin sind bei Arrow damit nicht nur die IT-Lösungen für diese neu entstehende IP-basierte Infrastruktur erhältlich, sondern auch all die Chips und Sensoren, die die bisher isoliert agierenden Devices ans Internet anbinden: also Soft- und Hardware aus einer Hand. Außerdem besitzt Arrows nach der Computerlinks-Übernahme auch noch eine starkes IT-Security-Standbein, was helfen könnte, eines der dringendsten Probleme in der IoT-Welt zu lösen: die mangelnde Sicherheit der IoT-Devices.

Wohl nicht zuletzt deshalb hat Arrow aktuell eine neue Initiative ins Leben gerufen, um das eigene IoT-Ökosystem auszubauen und IT-Vertriebspartnern den Weg in den gerade neu entstehenden IoT-Markt zu ebnen. "Things Evolved: IoT Innovator-Programm" heißt diese Kampagne von Arrow und sie richtet sich an all die VARs, MSPs, Lösungsanbieter, Systemintegratoren und andere interessierte Marktteilnehmer, die sich im IoT-Umfeld stärker engagieren möchten.

Wenn IT-Reseller ins IoT-Geschäft einsteigen

Kernanliegen des IoT Innovator-Programms ist es, all die IoT-Projekte, die Arrow durch seine Reichweite im Bereich Sensorik und Konnektivität generiert, an interessierten Reseller zu vermitteln. Damit könnten die Kunden der IT-Sparte von Arrow von dem Angebot und der Expertise des Großhändlers im Bereich Datenerfasrung und -transport in IoT-Projekten profitieren.

"Mit dem IoT Innovator-Programm starten wir im komplexen IoT-Umfeld das umfangreichste Channel Enablement Programm", meint Eric Nowak, EMEA-President Enterprise Computing Solutions bei Arrow. "Wir sind der einzige globale Distributor, der sichere und zuverlässige IoT-Lösungen über alle Technologie-Bereiche anbieten kann. Bei uns erhält der Channel nun neue Umsatzmöglichkeiten mit einem IoT-Komplettprogramm auf Basis von Solution Stacks, sowie Professional und Managed Services."

In der Tat umfass das Portfolio von Arrow Lösung neben der der IT-Infrastruktur auch die dazugehörigen elektronischen Komponenten. Hinzu kommen Lösungen fürs Remote Management und Monitoring, Support, Design und Integration, sowie Training-, Marketing- und Finanzierung-Services.

Das "Things Evolved: IoT Innovator-Programm" beinhaltet folgende Module, die der Channel nutzen kann:

IoT-Lösungen auf Basis von Sensoren, Konnektivität, Cloud, Analytics, Security, IT-Infrastruktur, Managed Services u.a.

Zertifizierung durch die "Arrow Things Evolved"-Partner-Akkreditierung

Business Reviews gemeinsam mit dem IoT-Vertriebsteam des Distributors

Qualifizierte Leads und Einbindung in zusätzliche IoT-Projekte

Vermittlung von IoT-Schulungen und Marketing-Expertise

