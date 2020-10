Arrow und Commvault bauen ihre Zusammenarbeit aus. In anderen europäischen Ländern hat Arrow die Commvault-Produkte schon länger im Angebot, in der Schweiz kamen sie vor kurzem dazu und in Deutschland sind sie ab jetzt bei dem VAD erhältlich. Die Vereinbarung umfasst sowohl das klassische Distributionsgeschäft von Commvault als auch Unterstützung für Managed Service Provider. In beiden Fällen hofft Arrow auf Synergien mit anderen, kompatiblen Angeboten aus seinem Portfolio.

Commvault hat dieses Jahr sein Angebot für Datenmanagement umfassend überarbeitet. Es besteht nun aus eigenständigen Produkte für Standalone Backup, Recovery und Disaster Recovery, sowie den umfassenderen Angeboten Commvault Complete Data Protection und Commvault HyperScale X, der aus der Übernahme des Unternehmens Hedvig für 225 Millionen Dollar im vergangenen Jahr hervorgegangenen Software-definierten Speicherplattform sowie die SaaS-Backup- und Recovery-Lösung Metallic.

Bisher profitierte Commvault stark von den Technologie- und Vertriebspartnerschaften mit nahezu allen wichtigen Storage-Anbietern und setzte in Deutschland vor allem auf den Distributor ADN. Nun soll nach der Neuordnung der Produkte offenbar die Commvault-Partnerlandschaft verbreitert und diversifiziert werden.

"Unser Partner-Ökosystem ist enorm wichtig für den Ausbau unseres Geschäfts in Deutschland, und wir freuen uns, nun mit dem etablierten Enterprise Solution Provider Arrow in Deutschland zusammenarbeiten zu können", sagt dazu Elke Steinegger, Area Vice President und General Manager von Commvault in Deutschland. "Während wir unsere Präsenz und unser Angebotsportfolio nach und nach in Deutschland und in der gesamten EMEA-Region weiter ausbauen, wird die Kombination unserer innovativen, marktführenden Datenverwaltungs-Lösungen mit den strategischen Beziehungen, die Arrow hier bereits unterhält, den neuen und auch den sich ständig verändernden Anforderungen unserer Kunden bei ihrer Anpassung an die 'neue Normalität' in ihren Geschäftstätigkeiten gerecht."

