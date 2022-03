Der global aktive Technologieanbieter Arrow kann durch den Vertrag ab sofort seinen Partnern den Zugang zur privaten Software Defined Network-Plattform des Naas-Spezialisten Megaport anbieten. Megaport, mit Hauptsitz in Australien, bietet Funktionen, die im Vergleich zu herkömmlichen Netzwerklösungen die Betriebskosten senken und die Markteinführungszeit verkürzen können.

Die NaaS-Plattform bietet private, skalierbare, On-Demand-Konnektivität zu weltweit führenden Anbietern von Cloud-Diensten. Dadurch ergibt sich im Einzelnen eine verbesserte Netzwerk-Performance durch geringere Schwankungsbreite und Latenz sowie geringere Kosten beim Cloud-Egress-Datenverkehr. Ein weiterer Vorteil ist die Bereitstellung von Netzwerken per Mausklick zwischen Niederlassungen, Rechenzentren, Cloud-Anbietern und IT-Diensten.

Point-and-Click-Bereitstellung von Netzwerken

Für die Echtzeit-Bereitstellung virtueller Netzwerkinfrastruktur - ohne spezielle kundenseitige Hardware-Anforderungen - stellt Megaport sichere, private Hybrid-Cloud- und Multi-Cloud-Verbindungen zu mehr als 360 Dienstanbietern, über 700 unterstützten Rechenzentren und mehr als 230 Cloud-Verbindungspunkten bereit, wirbt der Distributor.

"Neben Sicherheit hat Cloud-Optimierung für CTOs oberste Priorität", sagt Alexis Brabant, Vice President Sales EMEA bei Arrow Enterprise Computing Solutions. "Die Bereitstellung optimaler Cloud-Verbindungen zur Reduzierung der Kosten ist für die meisten Unternehmen, die durch eine digitale Transformation gehen, von größter Bedeutung. Wir freuen uns sehr, Megaport bei der Weiterentwicklung und Vertiefung ihrer Beziehungen zu Vertriebspartnern zur Seite zu stehen."

"Die Aufnahme der NaaS-Plattform von Megaport in das Portfolio von Arrow bedeutet für die Kunden von Arrow mehr Komfort und eine einfachere Modernisierung der Netzwerkkonnektivität ihrer Endkunden", so Rodney Foreman, Chief Revenue Officer bei Megaport. "Darüber hinaus bietet sie einen schnellen, unkomplizierten Zugang zu führenden Anbietern von Cloud-Diensten. Dank der globalen Reichweite und Präsenz von Arrow in Kombination mit ihrem Know-how bei IT-Lösungen sind sie die perfekte Wahl, um uns bei der Expansion unserer Präsenz im EMEA-Raum zu unterstützen."