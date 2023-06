Die Vereinbarung ermöglicht Arrow Enterprise Computing Solutions das gesamte Portfolio von Trellix in 17 EMEA-Ländern zu vertreiben. Die 2022 gegründete Trellix bündelt die Lösungen von McAfee und FireEye aus den Bereichen Endpunkt-, Cloud-, Collaboration-, Daten- und Anwender- sowie Anwendungs- und Infrastruktursicherheit.

Trellix bietet eine lern- und anpassungsfähige Sicherheitstechnologie für den Kampf gegen komplexe Cyber-Bedrohungen, so der VAD weiter. Schwerpunkt liegt dabei auf maschinellem Lernen und Automatisierung bei der Erkennung von Bedrohungen und der entsprechenden Reaktion.

Partnerprogramm Xtend

Im Februar 2023 kündigte Trellix sein neues Xtend Global Channel-Partnerprogramm an, das Vertriebspartnern durch das großflächige Angebot von Trellix XDR höhere Profitabilität, stärkere Zusammenarbeit und mehr Wachstum verspricht - ChannelPartner berichtete bereits hier ausführlich. Arrow bietet seinen Trellix-Resellern eine Palette an kommerziellen, technischen und Support-Dienstleistungen an, die ihnen beim Ausbau ihres Trellix-Geschäfts helfen, unter anderem für Pre- und Post-Sales, Marketing, Finanzierung, Geschäftsentwicklung sowie Demo-Equipment für Trellix-Produkte.

"In unserer zunehmend mobiler werdenden Welt, in der Bedrohungen durch Cyberangriffe mittlerweile an der Tagesordnung sind, bietet die Vereinbarung mit Trellix unseren paneuropäischen Kunden ein umfassendes Portfolio mit Endpunkt-, Messaging-, Datensicherungs-, Netzwerk- und Cloud-Services, das für mehr Sicherheit sorgt", sagt Mike Worby, Head of Strategic Alliances EMEA bei Arrow ECS Business. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Trellix. Gemeinsam wollen wir unsere Vertriebspartner dabei unterstützen zu wachsen und Unternehmen in der gesamten EMEA-Region noch robustere Cybersicherheitslösungen anbieten."

"Unsere Lösungen schützen Tausende von Unternehmen und sorgen dafür, dass sie auf den Schutz und die Widerstandsfähigkeit ihrer Sicherheitsmaßnahmen vertrauen können", verspricht Luca Brandi, Channel Director EMEA bei Trellix. "Die langjährige Erfolgsgeschichte von Arrow bei der Betreuung von Vertriebspartnern und das fundierte Marktwissen des Unternehmens erlauben es uns, unsere Reichweite zu vergrößern und künftig mehr Unternehmen in der Region EMEA mit wirksamen Erkennungs-, Wiederherstellungs- und Reaktionslösungen zu versorgen."

Mehr über das Angebot von Trellix bei Arrow ECS gibt es beim VAD unter diesem Link.