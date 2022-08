Das letzte Arrow Sommerforum fand im Juli 2019 statt. Nach drei Jahren hat der Value Added Distributor wieder ein Vor-Ort-Event für seine Reseller organisiert. In diesem Jahr hat sich Arrow aber für eine andere Location entschieden. Man verließ die Praterinsel mitten in der Münchner Innenstadt und zog in den Osten der bayerischen Landeshauptstadt um - zu der Galopprennbahn Riem.

Dies hatte den Vorteil, dass es für alle Teilnehmer genügend Parkplätze gab. Und auf dem Gelände der Galopprennbahn Riem wurde eine echt bayerische Atmosphäre geschaffen - mit Holzhäusern im typisch bayerischen Still, in denen auch alle Keynotes, Podiumsdiskussionen, Vorträge und Workshops abgehalten wurden.

So hatte das Sommerforum am 21. Juli - von Arrow auch so beabsichtigt - einen gewissen Vorgeschmack auf das kommende Oktoberfest vermittelt - natürlich auch mit Biertischen und Bier. Viele Teilnehmer erschienen auch dem Anlass entsprechend in Tracht gekleidet - mit Lederhosen und Dirndln. So hat das Networking noch einfacher geklappt.

Zu den Themen der Veranstaltung zählen unter anderen der Pandemie-bedingter Digitalisierungs-Booster der vergangenen zwei Jahre und die sich daraus ergebene neue Art des Arbeitens. Es wurde darüber debattiert, wie dieses "New Work" auszusehen hat, welche Lösungen dazu notwendig sind und welche Skills Reseller für diese stark veränderten Arbeitsumgebung mitnehmen müssen.

Das Thema "Security" spielte dabei natürlich eine entscheidende Rolle und deswegen durfte der ex-Hacker Gunnar Porada über Deepfakes reden. Darüber hinaus informierten Hersteller die nach München angereisten Reseller über weitere Security- und Cloud-Belange - alles im Sog der im März 2020 eingesetzten Digitalen Transformation aller Lebensbereiche.

Im Anschluss an die Vorträge und Workshops fand das After-Work-Networking-Wiesn-Event ebenfalls auf der Galopprennbahn statt. Paul Karrer, seit November 2019 Geschäftsführer von Arrow ECS (Enterprise Computing Solutions) Deutschland, hat sich auf dem Sommerforum zum ersten Mal einem breiten Publikum präsentiert und durfte zehn Teilnehmern attraktive Preise, die im Rahmen einer Tombola verlost wurden, übergeben.



