Das Arrow-Sommerforum findet dieses Jahr wie gewohnt in München statt - am Donnerstag den 12. Juli 2018. Die Channel-Veranstaltung startet um neun Uhr früh im CinemaxX am Isartorplatz. In diesem modernen 3D-Kino können sich interessierte Fachhändler und Systemhäuser über aktuelle Trends und neue Entwicklungen der Arrow ECS beliefernden Hersteller informieren.

Zu den Ausstellern am Arrow Sommerforum zählen unter anderem folgende Anbieter aus den Bereichen Security, Big Data, Cloud, Storage und Virtualisierung: Arcserve, Check Point, Fortinet, Igel, Netapp, Oracle, Trend Micro, Veeam und VMware. Vertreter dieser und weiterer Unternehmen werden am 12. Juli im Rahmen von spannenden Vorträgen die anwesenden Fachhändler und Systemhäuser über das Neueste in Sachen Cyber-Security, Multi-Cloud-Management und Datenanalyse in Kenntnis setzen.

Begleitet wird dieses Kongressprogramm von zahlreichen Live-Demos. In den breit eingestreuten Pausen können sich die Systemhausbetreiber und Fachhändler untereinander sowie mit den Abgesandten der Hersteller vernetzen und mit den Experten vor Ort Erfahrungen austauschen.

Noch mehr Raum und Zeit fürs Networking bietet das sich ans Sommerforum anschließende Sommerfest an. Es findet ab sechs Uhr abends auf der Praterinsel statt. Hier gibt es für die Besucher zahlreiche Gelegenheiten Möglichkeiten zum ausgiebigen Erfahrungsaustausch mit allen ausstellenden Herstellern und Arrow-Mitarbeitern - in entspannter Atmosphäre bei einen Glas Bier oder Wein.