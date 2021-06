Technologie-Anbieter Arrow Electronics bietet ab sofort die Möglichkeit, speziell für die KMU-Kunden ihre Partner Firewalls von Fortinet auf Mietbasis in ihr Portfolio aufzunehmen. Mit dem Angebot „Arrow Fortinet Hardware-as-a-Service“ erhalten kleine und mittelständische Unternehmen unkomplizierten und flexiblen Zugriff auf eine intelligente und sichere Firewall-Infrastruktur. Fortinet und Arrow wollen so die Schwelle für die Investition in professionelle IT-Netzwerk-Security senken.

Im Rahmen des Angebots kombiniert Arrow ausgewählte Fortinet Next-Generation-Firewalls mit einem Security-Software-Paket. Dazu kommen Services rund um das Management der Lösungen, etwa für Kunden, die beispielsweise über kein eigenes IT Team verfügen oder dies auslagern möchten.

Sechs Bundles mit FortiGate Next-Generation Firewalls

Die Basis bilden Firewalls der Einstiegsserie FortiGate 40F für kleinere Unternehmen bis hin zur Mittelklasse-Lösung FortiGate 200F für anspruchsvollere Netzwerke. Mit dabei sind die FortiGuard Unified Threat Protection mit Anti-Virus-, Spam-, Botnet- und Webfilter-Lösungen, Sandbox-Tools sowie FortiCare, der 24/7-Support.

Die FortiGate Cloud, eine Management-Plattform mitsamt Netzwerkanalyse und -monitoring sowie dem automatischen Speichern von Prozessen oder Änderungen im Netzwerk, ist optional verfügbar. Arrow verspricht zudem, dass der Kunde im Fehlerfall ein Ersatzgerät möglichst am nächsten Tag zur Verfügung hat.

Hardware von Fortinet, Services von Arrow

„IT zum Mieten, komplett aufgesetzt in nur wenigen Tagen. Was bei Druckern oder Software schon lange im Unternehmensalltag angekommen ist, realisieren wir nun in Deutschland und Österreich zum ersten Mal auch im Bereich Netzwerksicherheit“, erklärt Alexis Brabant, Vice President Sales EMEA im Geschäftsbereich Enterprise Computing Solutions von Arrow. „Aufgrund der Services rund um die Lösungen, bietet sich IT-Dienstleistern zudem die Chance, Managed Service Provider zu werden.“

„Die Anfragen nach solchen Service-Modellen sind zuletzt mit zunehmender Nutzung von Cloud Services und Subscription-Geschäftsmodellen gestiegen“, sagt Anne Bourgeois, Vice President Channel bei Fortinet EMEA. „Dank des neuen Angebots von Arrow wird Enterprise-IT-Security jetzt auch für kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland und Österreich ohne Anschaffungskosten möglich. Die zusätzlichen inkludierten Arrow Support Services runden das Paket ab und geben Kunden die Sicherheit, auch im Notfall möglichst zeitnah wieder operativ zu sein.“