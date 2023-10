Angesichts der rasanten Zunahme von Cyberangriffen ist es wichtig, dass Unternehmen Zugang zu bewährten Lösungen haben, um Sicherheitslücken bei E-Mails zu vermeiden, teilt Arrow ECS weiter mit und bindet die Lösung des israelischen Unternehmens Check Point in seine Distributionsstrategie für Vertriebspartner ein. Harmony Email & Collaboration ist Teil der Harmony-Produktsuite von Check Point, die seit der Einführung der Harmony MSP-Plattform bereits über 14.000 Anwender betreut.

Für sichere Cloud-Kommunikation

Harmony Email & Collaboration verspricht umfassende Sicherheit für Cloud-E-Mail und SaaS- Collaboration sowie Microsoft 365, Google Workspace und andere Zusammenarbeits- und File-Sharing-Produkte. Das Herzstück sind KI-gesteuerte Funktionen, die Anwendungen wie Office 365, G-Suite, Teams oder Slack auch vor solchen Cyberangriffen schützen, die herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen unbemerkt umgehen.

Die speziell auf Cloud-E-Mail-Einstellungen zugeschnittene Lösung stoppt Bedrohungen, noch bevor sie den Posteingang des Anwenders erreichen. Die unkomplizierte API-Bereitstellung schützt so mit nur einem Klick Unternehmen vor kompromittierenden E-Mails, Phishing, Malware, Datenlecks, Kontoübernahmen oder Schatten-IT, verspricht der Distributor.

Flexibles monatliches Verbrauchsmodell

"Durch die Zusammenarbeit von Arrow und Check Point profitieren unsere Vertriebspartner von einem flexiblen Verbrauchsmodell. Dieses Modell erlaubt es Channel Partnern, ihre Ressourcen und Serviceleistungen nahtlos auf Kundenanforderungen abzustimmen, ohne zu sehr in die Feinheiten des Produktes einsteigen zu müssen", erklärt Mike Worby, Head of Strategic Alliances bei Arrow Enterprise Computing Solutions EMEA. "Das Fazit? Geringere Abhängigkeit von langfristigen Verträgen, bessere Kostenkontrolle und ein nahtloser Umstieg auf digitale Vertriebsstrategien. Also die perfekte Ergänzung zu unserer Strategie, dem Channel monatliche Abrechnungsmodelle anzubieten, und somit eine entsprechende Verbrauchs- und Kostenkontrolle zu ermöglichen."

"Mit Check Point Harmony Email & Collaboration setzen wir neue Maßstäbe für E-Mail-Sicherheit in der Cloud. In Anbetracht der Tatsache, dass E-Mails nach wie vor das primäre Einfallstor für Angriffe sind, schaffen wir mit der Implementierung von Harmony eine sichere, stabile E-Mail-Infrastruktur für Unternehmen", so Chris Whitley, Email Security Channel Lead EMEA bei Check Point. "Mit einer beeindruckenden Reduzierung von Phishing-Angriffen um 99,3 Prozent und einem deutlichen Vorsprung von 30 Prozent gegenüber nativer Cloud-Sicherheit, setzen wir heute, dank unserer Zusammenarbeit mit Arrow, neue Maßstäbe in der Industrie."

Erweiterung der Produktreihe

Laut Arrow hat Check Point angekündigt, dass Harmony Email & Collaboration lediglich die erste Stufe eines weitaus umfassenderen Produktangebots bildet. Für die nahe Zukunft planen die Security-Spezialisten eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit Arrow, die auch Harmony Endpoint, Harmony Mobile und andere Lösungen von Check Point einschließen soll.