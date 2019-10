Die Arrow Electronics, Inc. hat eine Vertriebsvereinbarung mit Alibaba Cloud, einer Tochter der Alibaba Group, geschlossen. Damit kann Arrow in der EMEA-Region künftig auch Lösungen auf Alibaba-Cloud-Infrastruktur anbieten. Das Angebot umfasst unter anderem DevOps, Elastic Computing, relationale Datenbanken, Cloud-Storage, Disaster Recovery, Security oder Content Delivery Networks.

Der global agierende chinesische Konzern bietet derzeit Cloud-Computing-Services und vertikale Lösungen in 61 Verfügbarkeitszonen in 20 Regionen an. 2009 gegründet verfügt Alibaba Cloud über Rechenzentren auf vier Kontinenten, unter anderem auch in Deutschland und Großbritannien.

„Alibaba Cloud ist einer der weltweit größten Public-Cloud-Anbieter und verzeichnet ein rasantes Wachstum“, so Alexis Brabant, Vice President Sales Arrow Enterprise Computing Solutions Business für EMEA. „Unsere Vereinbarung wird insbesondere kleineren und mittleren Unternehmen im Channel die Möglichkeit geben, mit Alibaba Cloud auf dem EMEA-Markt zusammenzuarbeiten.“

Insbesondere KMUs im Fokus

„Auf dem Weg in die Welt der Multi-Cloud bieten wir unseren Kunden nun die Möglichkeit, aus einem noch breiteren Angebot und einer Vielzahl von Lösungen und Services zu wählen, die speziell auf die Bedürfnisse ihrer Endkunden zugeschnitten sind“ so Brabant weiter. „Mit Alibaba Cloud baut Arrow sein Cloud-Lösungsportfolio weiter aus und kann damit künftig Analyse-, Blockchain-, KI-, IoT- und Sicherheitsanwendungen für Unternehmen unterstützen.“

„Als einer der weltweit führenden Anbieter auf dem Gebiet der Data Intelligence kennen wir die Möglichkeiten, die Cloud-Technologien Vertriebspartnern eröffnen können“, sagt Max Tao, Senior Manager Alliance, Alibaba Cloud International. „Wir freuen uns daher sehr auf die Zusammenarbeit mit Arrow, nicht zuletzt wegen der erstklassigen Serviceleistungen, der Cloud Enablement-Fähigkeiten und der lokalen Expertise von Arrow. Wir werden eng zusammenarbeiten und auf diese Weise mehr regionalen und lokalen Vertriebspartnern helfen, ihre Reise in die Cloud und zur Data-Intelligence erfolgreich anzutreten.“