Arcserve, ein Anbieter von Lösungen zur sicheren Speicherung und Wiederherstellung von Daten ("Backup und Disaster Recovery") arbeitet bereits mit dem Value Added Distributor (VAD) Arrow ECS in mehreren europäischen Ländern zusammen. Nun wurde die Kooperation auf Deutschland ausgeweitet.

Hier zu Lande ist Arcserves Datensicherungs- und Wiederherstellungssoftware bereits bei dem VAD Tim erhältlich, mit Arrow ECS kommt ein weiterer Distributor hinzu. Zu den meist nachgefragten Backup- und Desaster Recovery-Systemen von Arcsserve zählt in Deutschland "UDP" ("Unified Data Protection") - eine Lösung zur Datensicherung in virtuellen, physischen und Cloud-basierten Umgebungen. In UDP ist auch ein E-Mail-Archivierungsanwendung integriert.

Susanne Endress, Geschäftsführerin von Arrow ECS Deutschland, ist froh einen bedeutenden Backup-Anbieter unter Vertrag genommen zu haben: "Nicht nur kurz vor der bevorstehenden Einführung der neuen Datenschutz-Grundverordnung DSGVO benötigen Unternehmen leistungsstarke IT-Lösungen, um ihre Daten zu sichern. Arcserve ist ein innovativer und etablierter Anbieter mit fast 30 Jahren Erfahrung, der die richtigen Tools mitbringt, mit denen Unternehmen den steigenden gesetzlichen Anforderungen nachkommen können.

Andreas Hellriegel, Senior Sales Director DACH bei Arcserve, spart auch nicht mit Komplimenten: "Arrow ist ein Schwergewicht in der globalen Distribution, und wird uns dabei unterstützen, unsere Reichweite und Sichtbarkeit im Mid-Market-Segment bei Resellern und Systemhäusern in Deutschland auszubauen. Entscheidend ist, dass wir den Bedarf an Datensicherung der Endkunden unserer Partner in jeder Größe und in jeder Umgebung, ob cloud, on-premise oder hybrid, zielgerichtet abdecken können."

