Arrow Electronics Inc., aus Centennial, Colorado, hat mit Cyren, einem Anbieter für Cloud-Sicherheitslösungen mit Hauptsitzen in Israel und Virginia, USA, eine Zusammenarbeit zum Vertrieb ihres Threat-Intelligence-Lösungspakets in der Region EMEA vereinbart. Laut Cyren nutzen täglich weltweit rund 1,3 Milliarden Nutzer deren Sicherheitslösungen für E-Mail und Internet.

Die Inbox Security-Lösung von Cyren identifiziert und adressiert Bedrohungen wie Phishing, Angriffe auf geschäftliche E-Mails sowie Malware, welche die bestehenden Abwehrmechanismen eines Unternehmens überwinden konnten und sich bereits im Postfach eines Nutzers befinden. Zudem seien innovative E-Mail-Sicherheitslösungen für mittlere bis große Unternehmen im Portfolio, erklärt Arrow weiter.

Basierend auf einer der weltweit größten Security-Clouds, setzt Inbox Security auf kontinuierliche Überwachung und Erkennung in Kombination mit Echtzeit-Analysen und automatisierter Problembehebung. Mit Threat-Intelligence-Lösungen bietet Cyren ergänzend Erkennung in Echtzeit und warnt vor aktuellen sowie erst aufkommenden Bedrohungen.

Zunehmende Bedrohungen gefährden Unternehmen

„Unsere im digitalen Wandel befindliche Welt konfrontiert die Unternehmen mit einer wachsenden Zahl neuer, sich ständig weiterentwickelnder Sicherheitsbedrohungen“, sagt Alexis Brabant, Vice President Sales Enterprise Computing Solutions EMEA bei Arrow. „Daher ist es wichtig, immer einen Schritt voraus zu sein und sicherzustellen, dass Schwächen in der weiträumigen Unternehmensinfrastruktur nicht ausgenutzt werden.“

„Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Phishing müssen die Unternehmen den Schwächen, die sich in ihren E-Mail-Systemen zeigen, immer einen Schritt voraus sein“, erklärt Atif Ahmed, VP Sales EMEA & APAC bei Cyren. „Cyren hat sich für eine Zusammenarbeit mit Arrow in der EMEA-Region entschieden, da das Unternehmen in dieser Region über eine starke Positionierung, einen hervorragenden Ruf und außergewöhnliche Kapazitäten in Hinblick auf Channel-Enablement, Vertrieb und Support verfügt.“