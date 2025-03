Wie die Münchener Arrow-Niederlassung weiter mitteilt, arbeiten der Spezialdistributor und SecureVisio zukünftig in Deutschland zusammen. Die Sicherheitsspezialisten aus Rzeszow haben eine vollständig integrierbare Security-Lösung entwickelt, die Funktionen für Logs, Security-Vorfälle sowie Schwachstellen- und Risikomanagement bietet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Polen und einen weiteren Standort in Hamburg.

Für On-Premises oder via Cloud

Die Security-Lösung von SecureVisio automatisiert mit diversen Modulen die Abläufe im Cybersicherheitsmanagement. Damit soll die Produktivität gesteigert und die Kontinuität von Geschäftsprozessen sowie die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen wie NIS2, DORA und DSGVO gewährleistet werden. SecureVisio ist als On-Premises-Lösung konzipiert, kann aber auch anbieterunabhängig via Cloud oder in externen Rechenzentren betrieben werden. Dadurch haben Unternehmen die Wahl, vertrauliche Daten nicht in der Cloud speichern zu müssen und können die damit verbundenen Sicherheitsrisiken vermeiden.

"Mit SecureVisio liefern wir eine leistungsstarke europäische Alternative, die Unternehmen unabhängig macht und eine neue Ära der Cybersicherheit einläutet", erklärt Adrian Stojko, Geschäftsführer der SecureVisio Deutschland. "Unsere mandantenfähige Lösung ermöglicht es Channel Partnern, mit unserem 24x7 Full-Managed SOC-Service schnell und unkompliziert in den MSSP-Bereich einzusteigen oder fehlende Ressourcen gezielt auszubauen - ohne eigene Ressourcen zu benötigen. Damit bieten wir einen echten Mehrwert für den Channel und unterstützen Partner dabei, ihr Service-Angebot für ihre Kunden zu vergrößern."

Made in Europe und mit Partnerprogramm

"Besonders angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels und begrenzter Ressourcen sowohl auf Channel-Partner- als auch auf Kundenseite ist das ein entscheidender Vorteil", so Stojko weiter. "Aufgrund meiner positiven Erfahrungen mit Arrow in der Vergangenheit, freue ich mich besonders auf die Zusammenarbeit, die bereits hinter den Kulissen gestartet ist und jetzt mit voller Kraft voranschreitet. Gemeinsam werden wir den deutschen Markt mit einer innovativen und leistungsfähigen Cybersecurity-Lösung bereichern."

"Mit SecureVisio bauen wir unser IT Security Portfolio in Deutschland weiter aus und ergänzen sinnvolle und relevante Komponenten", sagte Mathias von Bescherer, Geschäftsführer von Arrow Enterprise Computing Solutions Deutschland. "Das Unternehmen hat ein Partnerprogramm aufgesetzt, und somit profitieren unsere Channel-Partner und deren kleine und mittelständische, ebenso wie große Endkunden, von einem entsprechenden Fokus."