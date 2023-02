Distributor Arrow ECS GmbH vermittelt den Teilnehmern aus dem IT-Channel während der Arrow University die neusten Technologietrends - 2023 wieder live und in neuer Location. Über 25 namhafte IT- und Cloud-Anbieter aus dem Portfolio von Arrow stellen ihre aktuellen Lösungen sowie neue Trends vor und warten darauf, sich mit den Besuchern persönlich auszutauschen und zu vernetzen.

Als zentrale Themen sind unter anderem Cloud, IT-Security, Data Analytics, Modern Data Center, Trainings und Services sowie die Cloud Management-Plattform ArrowSphere vorgesehen. Zudem stehen den Teilnehmern kostenfreie Zertifizierungsschulungen von Fortinet sowie Workshops von Tenable und Megaport zur Verfügung.

Als Keynote-Speaker vorgesehen sind unter anderem Edith Wittmann, Senior Director Global Partner Solutions und Member of German Board, Microsoft, sowie US-Kultauto-Unternehmer Karl Geiger, der unter "Boss of Big Blocks" aus dem Reality-TV bekannt ist. Neben der Ausstellung und den Veranstaltungen gibt es die Möglichkeiten zum Networking und zur Teilnahme an einer Verlosung.

Weitere Details zur Veranstaltung, die Agenda und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessenten unter diesem Link.