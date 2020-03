Im Rahmen dieser Vereinbarung kann Arrow künftig das bis in den Exabyte-Bereich skalierbare Objektspeicher-System HyperStore von Cloudian in der gesamten DACH-Region anbieten. Damit sei es möglich, große Mengen unstrukturierter Daten zu speichern, zu verwalten und zu schützen, teilt der Distributor mit.

HyperStore bietet vollständig native Kompatibilität zu Amazon S3 APIs, passend zum wachsenden Ökosystem S3-kompatibler Anwendungen. Nutzer können damit Speicher über verschiedene Rechenzentren und Hybrid-Cloud-Umgebungen hinweg verwalten. Cloudian kündigte zudem in Zusammenarbeit mit Veeam einen Ransomware-Schutz innerhalb einer lokalen End-to-end-Backup-Architektur an.

„Die Lösungen von Cloudian adressieren die meisten Storage-Herausforderungen, denen Unternehmen heute gegenüberstehen“, wirbt Patrice Roussel, VP Central Europe Enterprise Computing Solutions bei Arrow. „Sie kombinieren die Flexibilität, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit von Public-Cloud-Systemen mit der Privatsphäre und Sicherheit privater Cloud-Umgebungen und bieten Unternehmen in Zeiten steigender Nachfrage nach Speicherplatz so das Beste aus beiden Welten.“

Infrastruktur für Zukunftstechnologien

„Berücksichtigt man zudem, dass sich Cloudian nahtlos in die Anwendungen vieler Anbieter in unserem Portfolio integrieren lässt, wird deutlich, dass diese Kooperation den Unternehmen in dieser Region in den kommenden Monaten und Jahren enorme Vorteile bringen wird“, ergänzt Roussel.

„Diese neue Vereinbarung markiert den nächsten Meilenstein in der langjährigen Beziehung von Cloudian und Arrow in Europa und unterstreicht unser anhaltendes Wachstum in der gesamten Region“, so Carsten Graf, Sales Director DACH bei Cloudian. „Zahlreiche Unternehmen aus allen Bereichen haben heute mit einem noch nie dagewesenen Datenwachstum zu kämpfen und suchen nach einer geeigneten Speicherlösung, um diese Daten effizient und kostengünstig zu verwalten und zu schützen.“

„Mit Arrow als Distributor in der DACH-Region können wir Unternehmen dabei unterstützen, die Vorteile von Scale-Out-Objektspeicherung zu erschließen und ihnen geeignete Werkzeuge an die Hand geben, um das Potenzial von Zukunftstechnologien wie IoT, KI und Machine Learning voll auszuschöpfen“, wirbt Graf.