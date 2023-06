Extended Detection and Response-Lösungen (XDR) versprechen einen Überblick auf Netzwerke, Endgeräte, Anwendungen und Daten zu geben, um Bedrohungen erkennen, analysieren und bekämpfen zu können, teilt die Arrow ECS GmbH mit. Die Cloud-basierte Cynet 360 Auto-XDR soll aufwendige und manuelle Prozesse mit unterschiedlichen Technologien reduzieren und automatisieren. Zielgruppe sind Unternehmen mit kleinen Security Teams oder geringen Ressourcen.

Cybersicherheit auf Autopilot

Die Funktionalitäten der Cynet-Plattform decken neben dem Endgeräteschutz umfassende Analysen und Berichte ab. Die Module Protector, Responder und Correlator verfolgen verdächtige Aktionen untersuchen diese, reagieren und berichten automatisiert. Spezielle Automated Response Playbooks können dabei Arbeitsabläufe vereinfachen und bei Bedarf Vorgänge sanieren. Cynet 360 Auto-XDR kann zudem mit weiteren Sicherheitslösungen kombiniert werden.

"Für moderne Software-as-a-Service-Umgebungen ist die vielschichtige XDR-Lösung von Cynet eine wichtige Ergänzung unseres Cybersecurity-Portfolios", erklärt Mathias von Bescherer, Geschäftsführer der Arrow ECS GmbH. "Die einfach zu bedienende und effiziente Plattform bietet vor allem, aber nicht nur kleinen und mittelständischen Unternehmen einen hohen Automatisierungsgrad mit einer Vielzahl von Sicherheits-Features in einer einzigen Anwendung."

"Wir freuen uns sehr, in das Hersteller-Portfolio von Arrow aufgenommen zu werden", sagt Olaf Dünnweller, Regional Director Central & Eastern Europe bei Cynet. "Man hat uns in Gesprächen gezeigt, wo der Fokus liegt: Nämlich in einer funktionierenden Partnerbetreuung. Cynet liegt das Miteinander sehr am Herzen. Wir benötigen einen Distributor wie Arrow, der wie wir agiert: fair, kompetent und mit einem Gespür für das Wesentliche, die IT-Security".

Cynet hat im vergangenen Jahr ein Partner-Programm eingeführt, das Vertriebspartnern unter anderem Preisübersichten, Rabatte und Ressourcen bietet. Weitere Informationen bietet Arrow unter diesem Link.