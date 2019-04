Mit dieser in elf Ländern geltenden Vereinbarung mit Infinidat will der VAD die wachsenden Nachfrage nach Enterprise Storage-Lösungen besser bedienen. Zudem erhält Infinidat Zugang zu Arrows Reseller-Netzwerk in Teilen Europas.

Die Storage-Lösungen von Infinidat verarbeiten die stets wachsenden Datenmengen in virtualisierten Rechenzentren und Cloud-Speichern. Außerdem ist etwa die softwaregestützte und hybride Storage-Lösung InfiniBox in der Lage, Datenanalysen vorzunehmen.

"Arrow ist ein Spezialist für den Vertrieb von Storage-Systemen an große Unternehmen und Organisationen", begründet Hanan Altif, EMEA Channel Director bei Infinidat, die Wahl dieses VADs. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und haben bereits erste Projekte in einigen Regionen erfolgreich abgeschlossen. Das enorme Datenwachstum stellt eine der wichtigsten IT-Herausforderungen für Service Provider dar. Daher sind wir bestrebt, mit unseren softwaredefinierten Storage-Lösungen echten Mehrwert für das Geschäft zu schaffen."

"Infinidat ist ein innovativer Player auf dem Markt für Storage-Lösungen der Enterprise-Klasse", lobt Alexis Brabant, Vice President Sales Enterprise Computing Solutions Business bei Arrows EMEA, den neuen Lieferanten. "Dem Anbieter ist es gelungen, ein Lösungspaket für Datenspeicherung, Datenschutz, Business Continuity und Cloud Storage zusammenzustellen, das unseren Channel-Partnern und deren Endkunden leistungsstarke Technologien liefert."