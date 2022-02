Mit der Zusammenarbeit erweitert der VAD Arrow Enterprise Computing Solutions die Reichweite von Vast Data bei Channel Partnern in Europa. Im Fokus steht dabei die Adaption der Universal Storage-Plattform der Vast Data Inc. Die 2019 eingeführte Plattform verbindet innovative Software-Algorithmen mit den neuesten Hardware- und Netzwerktechnologien, wirbt Arrow.

IT-Administratoren suchen kontinuierlich nach praktischen Lösungen, die ihre Datenzentren modernisieren, Analysen liefern und lückenlosen Datenschutz im Notfall oder bei einem Ransomware-Angriff bieten. Die Universal-Storage-Plattform von Vast Data sei eine umfassende Lösung, die diese Anforderungen an Daten erfüllt, so der Distributor weiter.

"Disaggregierte Shared-Everything-Architektur"

Vertriebspartner können die Lösung über Gemini erwerben, ein spezielles Storage-Business-Modell von Vast Data, welches als Service auf vorab definierter Hardware bereitgestellt wird. Dies bietet Kunden die Flexibilität, die Hardware nach ihrem eigenen Zeitplan zu aktualisieren, ohne neue Software erwerben zu müssen. Die disaggregierte Shared-Everything-Architektur von Vast bietet Kunden die Möglichkeit, Ressourcen unabhängig voneinander zu skalieren, zu verarbeiten und zu speichern. Das Universal Storage System wird als betriebsbereite, integrierte Lösung vertrieben.

"Als wir Vast Data gegründet haben, hatten wir uns zum Ziel gesetzt, das Rechenzentrum zu vereinfachen. Wir wollten Daten demokratisieren und eine für alle Branchen und Unternehmen zugängliche All-Flash-Lösung anbieten", erklärt Kate Goodwin, Director of Channel für EMEA und AP bei Vast Data. "Im Laufe der letzten beiden Jahre sind wir sehr schnell gewachsen und in den letzten 12 Monaten konnten wir unseren Umsatz vervierfachen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Arrow in Europa. Damit können wir noch mehr Vertriebspartner auf ihrem Weg zum Erfolg begleiten und sie bei der Einführung unseres Universal Storage bei ihren Kunden unterstützen."

"Immer mehr Unternehmen suchen nach neuen Möglichkeiten, den wachsenden Anforderungen bei KI und Big Data-Analysen gerecht zu werden oder ihre Datenschutzstrategien zu überarbeiten", sagt Alexis Brabant, Vice President Sales EMEA bei Arrow Enterprise Computing Solutions. "Daher ist es wichtig, dass ihre Speicherinfrastruktur die hohe Leistung bieten kann, die sie benötigen, um Nutzen aus ihren Daten zu ziehen. Mit Vast Data können unsere Kunden alle Vorteile eines All-Flash-Data-Center ohne die üblichen Kosteneinschränkungen nutzen."