Die Channel-Awards wurden anlässlich der CPX 360 Cyber Security Konferenz und Expo in Wien verliehen. Arrow wurde von Check Point als "Best Strategic Distributor of the Year" ausgezeichnet. Damit würdigt der Firewall-Hersteller die Leistungen des Distributors im Jahr 2019.

Nicholas Bannister, Leiter Networking und Security bei Arrow ECS EMEA (Europa, Nahost, Afrika), freut sich über die Auszeichnung: "Nach der Aufnahme der 'CloudGuard'-IaaS-Lösung in unseren Cloud-Marktplatz wollen wir nun den nächsten Meilenstein auf unserem Weg erreichen. Mit dem Zugang zum Managed-Service-Provider-Programm von Check Point können wir dem IT Channel in Europa ab sofort eine noch breitere Palette an hochentwickelten Sicherheitslösungen anbieten."

Olivier Huck, Leiter European Channels bei Check Point, würdigt mit der Auszeichnung die herausragenden Leistungen von Arrow in der Value-Added-Distribution sowie die enge strategische Zusammenarbeit dem Security-Anbieter: "Dadurch ist es dem VAD gelungen, seine Ziele mit uns zu übertreffen und den Umsatz mit unseren Lösungen 2019 beträchtlich zu steigern. Das Arrow-Team ist mit unseren CloudGuard Sicherheitstechnologien bestens vertraut, wie die gelungene Integration von CloudGuard in Arrows Cloud-Marktplatz ArrowSphere zeigt".

Ferner betont Huck, dass Arrow 2019 sehr erfolgreich darin agierte, die Bekanntheit der Check Point-IaaS-Lösung "CloudGuard" zu erhöhen und das dabei gewonnen Know-how mit den VARs zu teilen. "Dies trägt wiederum dazu bei, das Wachstum unserer Reseller-Basis maßgeblich zu steigern. Deshalb ist Arrow unser wertvoller und geschätzter Partner."

Zu den weitere Preisträgern von Check Point gehören:

e92Cloud aus Großbritannien (Largest Booking Growth Distributor of the Year)

ElevenPaths aus Spanien (Top Performer - New Customer Acquisition)

Orange Cyberdefense aus Frankreich (Top Performer - Emerging Technologies)

NTT Security (Best Strategic GSI Partner of the Year)

Bynet aus Israel (Largest Booking Growth of the Year)