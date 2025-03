Artec IT Solutions hat ein neues Partnerportal vorgestellt. Der Spezialist für Archivierung, Datenmanagement und Datensicherheit aus dem hessischen Karben, will damit die Zusammenarbeit mit seinen Fachhandelspartnern optimieren. Das Portal dient künftig als zentrale Plattform für die Vertriebspartnerschaft mit den Hessen. Reseller, Systemhäuser und IT-Dienstleister haben darüber die Möglichkeit, Projekte und Verkaufschancen übersichtlich zu steuern und zu verwalten.

Ein zentrales Element des Angebots ist ein "intelligenter Konfigurator für schnelle Preisauskünfte". Partner können damit Archiv-Lösungen von Artec mit "wenigen Klicks individuell je nach Kundenbedarf und benötigten Modulen" zusammenstellen. Sie sehen sofort live die zugehörigen Listenpreise und können über den Partnerbetreuer unmittelbar ein passendes Angebot anfordern.Das Partnerportal stellt Fachhändlern zudem Informationen zum Systemstatus, zu Firmware-Updates, Service Subscriptions, Garantien und Support-Tickets der von ihnen verkauften Systeme zur Verfügung. Das soll es Partner erleichtern, ihren Kunden individuell passende Serviceleistungen anzubieten.

Außerdem können Partner ihre Vertriebsprojekte im Portal dokumentieren - von der Registrierung der ersten Kundenanfrage bis zum Vertragsabschluss. Umfassende kaufmännische Funktionen sind ebenfalls integriert. So ist der direkte Zugriff auf Angebote, Rechnungen und SEPA-Lastschrift-Mandate ebenso möglich wie detaillierte Umsatz- und Vertriebsanalysen. Eine zentrale Ressourcensammlung mit allen wichtigen Dokumenten - von Produktinformationen über Marketing-Materialien bis zu technischen Handbüchern rundet das Angebot ab.

"Unser Ziel ist es, den Channel zu stärken und unsere Vertriebspartner so effizient und einfach wie möglich mit allem zu unterstützen, was sie für die erfolgreiche Umsetzung unserer gemeinsamen Projekte benötigen", erklärt Nils Artishdad, Mitglied der Geschäftsführung bei Artec IT Solutions. "Im neuen Partnerportal bündeln wir alle Ressourcen für Fachhändler und ermöglichen es ihnen so, ihre Projekte zentral zu verwalten. Gleichzeitig bildet das Portal die Basis für maßgeschneiderte Lösungen und Produktpakete, die wir gemeinsam mit den Partnern erstellen."

