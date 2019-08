Die Artec IT Solutions AG, Hersteller von Lösungen für Datensicherheit und Informationsmanagement, erweitert ihr Vertriebsteam mit Andrea Scholz, Christian Wieck, Torsten Müller und Robert Luther. Insbesondere Fachhandelspartner und Distributoren sollen bei bestehenden und neuen Projekten rund um das modular aufgebaute System EMA unterstützt werden.

Zum Portfolio zählen hochperformante Speicherlösungen, Lösungen für ein digitales Informationsmanagement sowie die rechtssichere Archivierung von unstrukturierten Daten wie E-Mails, Dokumenten, Scans oder Sprachaufzeichnungen. Der Hersteller wirbt zudem mit Cloud-basierenden Lösungen "Made in Germany".

Christian Wieck verstärkt seit Mai 2019 die Artec IT Solutions als Regional Sales Manager und wird insbesondere mit Partnern im norddeutschen Raum zusammenarbeiten. Bereits bei seinen bisherigen Stationen bei Herstellern und Distributoren wie etwa Comspot, Wick Hill oder Secucloud war Wieck bereits für den Aufbau der Partnerlandschaft verantwortlich.

Für den Süden Deutschlands sowie die Nachbarländer Schweiz und Österreich steht den dortigen Partnern Torsten Müller seit Juli 2019 als Regional Sales Manager zur Seite. Müller kennt die Lösungen von Artec bereits durch seine langjährige Tätigkeit als Regionalvertriebsleiter bei Rhenus Archiv Services.

Ein ausgewiesener Branchenkenner mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich der IT-Sicherheit ist Robert Luther. Seit Mai 2019 bei Artec. Zuletzt war er lange Jahre beim VAD IT-Security Group tätig. Luther wird sich als Manager Large Accounts und Project Consulting auch bei Artec IT Solutions um DSGVO und Archivierung kümmern.

Auch der CIO berät zum Thema Sicherheit

Andrea Scholz verstärkt als Team-Assistenz den Vertrieb und soll sowohl interne Mitarbeiter als auch Reseller und Distributoren beim Verkauf der Artec-Lösungen unterstützen. Weiterhin soll sie dazu beitragen, die vertrieblichen Abläufe zu optimieren. Bei komplexen Projekten im IT-Security-Umfeld wird künftig auch CIO Dr. Andreas Schmidt als beratende Instanz zur Seite stehen und die Artec-Partner zusätzlich unterstützen.

„Mit dem Ausbau unseres Vertriebs- und Channel-Teams legen wir den Grundstein für die nächsten Wachstumsschritte“, erklärt Jerry J. Artishdad, Gründer und CEO der Artec IT Solutions AG. „Dabei haben wir speziell darauf geachtet, zusätzliches Know-how sowohl von Hersteller- als auch Partnerseite an Bord zu holen. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit Fachhändlern, Kunden und Distributoren in einem spannenden Marktumfeld weiter zu intensivieren."

