Bertelsmann-Tochter Arvato hat die SAP Model Company for HR, die auch SAP SuccessFactors Employee Central enthält, implementiert und will so künftig SAP-SuccessFactors-Lösungen für die Sparte Finanzdienstleistungen schneller bereitstellen.

Mit der Implementierung in nur 14 Wochen sei es dem Geschäftsbereich Arvato Financial Solutions gelungen, seine Organisationsstrukturen innerhalb kürzester Zeit zu vereinfachen, HR-Prozesse zu optimieren und die Abläufe für rund 3.500 Mitarbeiter in Großbritannien, Irland und den Niederlanden effizienter zu gestalten, gab der Dienstleister auf der SuccessConnect bekannt.

SAP Model Company for HR ist eine vorkonfigurierte, einsatzbereite SAP-SuccessFactors-Lösung, in welche die Erfahrungen aus hunderten erfolgreicher HR-Softwareprojekte eingeflossen sind. Zu den Herausforderungen, die Arvato Financial Solutions im Zusammenhang mit seine HR-Prozessen bewältigen musste, zählten isolierte lokale Systeme, eingeschränkte Self-Service-Funktionen und die mangelnde Unterstützung eines länderübergreifenden Berichtswesens.

Rasche Akzeptanz der Anwender

Mit dem SAP Model Company for HR könne das Unternehmen von einer schnelleren Wertschöpfung und einer raschen Akzeptanz der Anwender profitieren, teilt SAP weiter mit. Arvato verfügt mit der neuen Lösung über ein HR-Kernsystem der nächsten Generation, das höheren Bedienkomfort bietet und es der Personalabteilung gleichzeitig ermöglicht, Kontrollmechanismen einzurichten und Geschäftsdaten zu analysieren. Eine automatische Lokalisierung sorge zudem für die zuverlässige Einhaltung neuer Gesetze und Vorschriften.

"SAP Model Company for HR hat unsere Anforderungen präzise erfüllt: eine schnellere Implementierung und einfachere Harmonisierung globaler Prozesse unter anderem mit Self-Services für Manager und Mitarbeiter sowie Organigrammen für mobile Geräte", erklärte Dr. Kai Burr, Chief Human Resources Officer von Arvato Financial Solutions. "Damit können wir unsere digitale HR-Transformation voranbringen und unsere Mitarbeiter und Führungskräfte mit benutzerfreundlichen Tools und einem personalisierten Erlebnis optimal unterstützen."

"Die durchgängigen Funktionen der SAP-SuccessFactors-Lösung haben es uns ermöglicht, unsere HR-Prozesse umzugestalten und wesentlich zu vereinfachen", ergänzt Burr. "Zugleich profitieren wir von deutlich höherer Effizienz und einem besseren Mitarbeiter-Engagement."

"Wir sind stolz darauf, unseren Kunden hochmoderne, auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnittene Lösungen zur Verfügung stellen zu können", erklärte Carlos Granda, Senior Vice President of Global Customer Success and Cloud Services bei SAP. "Als Partner werden wir Arvato auch in Zukunft dabei unterstützen, seine Investitionen in SAP-SuccessFactors-Lösungen bestmöglich zu nutzen und durch Transformation den Anforderungen des digitalen Zeitalters gerecht zu werden."