Aryaka hat sein Führungsteam erweitert. Nachdem der US-amerikanische Anbieter im Mai 2021 seine Präsenz in Deutschland mit der Übernahme von Secucloud ausgebaut und erklärt hatte, künftiger stärker über Partner vertreiben zu wollen, steht laut CEO Matt Carter nun die nächste Wachstumsphase bevor. Für die seien "große Schritte im Bereich Netzwerksicherheit" geplant. "Für diese anhaltende Transformation sind Dennis Monner als neuer Chief Commercial Officer, Renuka Nadkarni als neue Chief Product Officer sowie DeAndra Jean-Louis als neue Chief Customer Officer zentral", sagt Carter.

Monner ist Gründer von Secucloud. Er hatte 2002 den Firewall-Anbieter Gateprotect gegründet, der 2014 von Rohde & Schwarz Cybersecurity übernommen wurde. 2013 legte Monner den Grundstein für das auf Cloud-Security spezialisierte Unternehmen Secucloud, wo er seit der Übernahme durch Aryaka als Managing Director tätig war.

"Dennis Monner ist ein hervorragender Sales-Experte mit einer sehr strukturierten Herangehensweise an die Förderung von Kundenabschlüssen und einer ergebnisorientierten Arbeitsweise", lobt Carter. "Er ist durch und durch ein Unternehmer und arbeitet stets mit Entschlossenheit daran, den Erfolg seiner Mitarbeiter und des Unternehmens als Ganzes voranzutreiben."

Der Elan wird nun auch gebraucht: Die aktuelle Wachstumsstrategie sieht unter anderem vor, den regelmäßigem Jahresumssatz (annual recurring revenue, ARR) von Aryaka in den nächsten Jahren jeweils zu verdoppeln. Außerdem strebt es die Marktführerschaft im Bereich "Managed Networking und Security an.

Auf der neu geschaffenen Position des Chief Commercial Officer verantwortet Monner den gesamten vertrieblichen Bereich des Unternehmens einschließlich Sales, Sales Operations und Marketing. "Das Wide Area Network der Zukunft muss Security am Edge beinhalten", betont der neue Chief Commercial Officer. "Während andere auf Managed Networking und Security spezialisierte Unternehmen weiterhin eher fragmentarisch an Edge Security herangehen, ist Aryaka in der einmaligen Position, Kunden ein vollständig gemanagtes und sicheres WAN in globalem Maßstab bieten zu können."

DIe ebenfalls neu geschaffene Rolle des Chief Product Officer besetzt Renuka Nadkarni. Sie war zuvor Vice President Business Operations bei F5 Networks und Director of Product Management bei Elastica. Als neuer Chief Customer Officer fungiert DeAndra Jean-Louis. Sie war zuvor unter anderem Vice President Customer Success bei Palo Alto Networks und Vice President Partner Strategy and Programs bei Anaplan, einem SaaS-Anbieter von Optimierungs- und Planungssoftware für Unternehmen.

