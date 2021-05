Aryaka, Spezialist für gemanagte Cloud-basierte WAN- und SASE-Lösungen, mit Sitz im kalifornischen San Mateo, übernimmt die Hamburger Firma Secucloud. Die Hamburger bieten ihre SASE-Plattform bereits in Europa erfolgreich an. Secucloud wird nun als hundertprozentiges Tochterunternehmen von Aryaka fortgeführt. Zu den finanziellen Details haben die Beteiligten keine Angaben gemacht.

Laut Ashwath Nagaraj, einem der Gründer und aktuell CTO von Aryaka, sollen die "praxiserprobte und innovative Technologie" von Secucloud mit Aryakas Angebot für SD-WAN-as-a-Service integriert werden. "Zusammen werden uns beide Technologien in die Lage versetzen, echte konvergente As-a-Service-Angebote für Networking und Netzwerksicherheit zu schnüren", erklärt Nagaraj.

"Genau wie Aryaka hat sich Secucloud von Anfang an auf die Bereitstellung einer Cloud-first-Architektur fokussiert, in der alles im As-a-Service-Modell bereitgestellt wird", erklärt Dennis Monner, CEO von Secucloud. Die soll nun auch verstärkt über Partner vertrieben werden.

Bisher hat sich Secucloud vor allem an Telekommunikationskonzerne gerichtet und denen seine Technologie als Basis für eigene Angebot unterbreitet. Erfolgreich war es damit unter anderem bei der Deutschen Telekom in den Niederlanden und Mazedonien, aber auch bei Sunrise in der Schweiz. Aryaja möchte aber schneller und breiter wachsen und sieht dafür den indirekten Vertrieb zumindest außerhalb des Heimatmarktes USA als wichtig an.

Details zur Partnerstrategie sollen folgen. Wie ein Partnernetzwerk aufgebaut werden aknn, weiß zumindest Secuecloud-Chef Dennis Monner noch. Er hatte einst Gateprotect gegründet und es vom Firewall-Spezialisten zu einem international konkurrenzfähigen UTM-Anbieter mit funktionierendem, zweistufigen Vertrieb aufgebaut - der dann allerdings nach der Übernahme durch das eher channel-ferne Rohde & Schwarz arg gebeutelt wurde und sich erst seit der Übergabe des Bereichs an Lancom System allmählich wieder erholt.

Schon bevor 2014 Rohde & Schwarz Gateprotect übernahm, hatte Monner 2013 Secucloud gegründet. Und auch mit diesem Unternehmen ist ihm nun der Verkauf gelungen. Wichtiger Unterschied: Secucloud hat derzeit so gut wie keinen indirekten Vertrieb. Den muss oder kann es nun mit dem neuen Besitzer gezielt aufbauen. Dass SASE sich dabei derzeit zum Trendthema entwickelt, zu dem alle Security-Anbieter etwas zu sagen haben wollen, kann dabei hilfreich sein.

