Das Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) von Asus wurde auf der IFA 2022 feierlich vorgestellt. Der taiwanische Hersteller teilte neben der Inspiration zum Design auch die technischen Daten, den Preis und die Verfügbarkeit der Notebook-Neuheit mit. Das Multitalent bietet durch den Faltmechanismus sechs verschiedene Nutzungsmodi, die sich im Handumdrehen auswählen lassen. So wird aus dem Zenbook ein Notebook, Desktop-PC, Tablet, Booklet oder ein Laptop mit Zweitdisplay.

Vielseitig, leicht und stark

Der 17,3-Zoll-Touchscreen im 4:3-Format hat eine Auflösung von 2560 x 1920 und lässt sich in der Mitte falten, so dass zwei nahtlose 12,5-Zoll-Displays im 3:2-Format mit 1920 x 1280 Pixeln entstehen. In Kombination mit der beigefügten Asus ErgoSense Bluetooth-Tastatur lässt sich die Flexibilität nochmals erweitern. Trotz seines großen Displays kann das Asus Zenbook 17 Fold OLED bequem verstaut und transportiert werden. Mit einem Gewicht von nur 1,5 kg - ohne Tastatur - und der geringen Maße ist es so ziemlich jeder Anforderung gewachsen - ob in der Bahn, im Flugzeug oder im Home-Office.

Im Inneren des Zenbook Fold versammelt sich der aktuelle Stand der Technik. Das gemeinsam mit Intel entwickelte Notebook ist das weltweit erste seiner Art, das Evo zertifiziert ist. Mit einem Intel Core i7-1250U Prozessor der 12. Generation, dem ein Terabyte großen PCIe Gen4 M.2 SSD Speicher sowie 16 GB LPDDR5 RAM und dem 75 Wh-Akku ist die Performance gesichert. Das TPM-Modul für die Sicherheit und der US-Militärstandard 810H unterstreichen den professionellen Anspruch und die Robustheit.

Natürliche Farbwiedergabe und maximale Konnektivität

Das reaktionsschnelle (0,2 ms) OLED-Display wird von der Iris Xe-Grafik befeuert und besticht durch einen 100 Prozent DCI-P3-Farbraum, der Inhalte natürlich und lebensecht darstellt. Für eine professionelle Nutzung spricht ebenfalls die 500 Nits Spitzenhelligkeit, die selbst bei schlechten Lichtverhältnissen einen exzellenten Kontrast verspricht. Neben der Pantone-Validierung ist auch ein TÜV-zertifizierter Filter integriert, der schädliches Blaulicht um bis zu 70 Prozent reduziert und für einen ungestörten Tag-Nacht-Rhythmus sorgt.

Für die passende Konnektivität sorgen WiFi 6E und Bluetooth 5.2. Zudem sind 2 Thunderbolt 4 Ports und eine Kombi-Audio-Buchse verbaut. Zusammen mit der 5 MP-IR-Webcam kommt auch ein Array-Mikrofon mit Asus 3D Noise-Reduction Technologie (3DNR) für perfekte Videokonferenzen. Unterstützt von künstlicher Intelligenz verspricht das System glasklare Bilder und Rauschunterdrückung in Echtzeit. Das von Harman Kardon zertifizierte Dolby Atmos-Soundsystem mit vier Lautsprechern sorgt für den guten Ton, der integrierte Smart Amp mit DSP-Chip für die perfekte Lautstärke ohne Verzerrung.

Preise und Verfügbarkeit

Das faltbare und mit Red Dot und Design Award prämierte Asus Zenbook 17 Fold OLED wird in Deutschland ab dem 4. Quartal 2022 für 3.699 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer verfügbar sein. Weitere Informationen über die Ausstattung, Zertifizierungen und die technischen Highlights stellt Asus unter diesem Link bereit.