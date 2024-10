Auf einen Blick

Pro viele Anschlüsse sehr ordentliche Akkulaufzeit gute Displayqualität Tastatur mit Nummernblock Smartcard-Leser 36 Monate Garantie R AM, SSD, WLAN wechselbar Kontra durchschnittliche Rechenleistung schwache KI-Performance mäßig ergonomische Tastatur





Fazit Das Asus Expertbook B5 mit Windows 11 Pro ist ein empfehlenswerter Business-Allrounder mit großem Display: Wer hier zugreift bekommt beim 16-Zoll-Notebook vieles, wofür die Konkurrenz mehr Geld verlangt – zum Beispiel eine umfangreiche Ausstattung mit vielen Anschlüssen, einen sehr ordentlichen Bildschirm, eine praxistaugliche Akkulaufzeit und eine dreijährige Garantie. Die Rechenleistung spielt dagegen ebenso wie die Qualität von Tastatur und Touchpad nicht ganz vorne mit.

Im Wirbel um Copilot-Plus-PCs mit neuen KI-Prozessoren von Qualcomm, Intel und AMD scheinen Notebooks der ersten Core-Ultra-Generation (Meteor Lake) auf verlorenem Posten zu stehen. Doch da die praktischen Vorteile der KI-PCs vor allem für den Einsatz im Unternehmen noch recht vage sind, lohnt ein Blick auf ein Business-Notebook wie das Asus Expertbook B5: Es verspricht umfassende Leistung und Ausstattung für professionelle Anwender bei einem empfehlenswerten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Laptop mit 16-Zoll-Display kommt in einem stabilen Metall-Gehäuse mit Alu-Magnesium-Legierung in Schwarz (Star Black). Es ist allerdings sehr anfällig für Fingerabdrücke, die sich schnell auf dem Deckel und der Handballenablage sammeln.

Rechenleistung: Bei Office absolut konkurrenzfähig

Im Expertbook setzt Asus auf den Core 7 Ultra 155U – die sparsame Variante der Meteor-Lake-Familie: Im Vergleich zum Core Ultra 7 155H, der sich häufiger in aktuellen Laptops findet, hat das U-Modell vier P-Cores weniger, aber ebenso wie der 155H acht E-Cores und zwei besonders sparsame LPE (Low Power Efficient) Cores.

Auch aufgrund der niedrigeren TDP von 15 statt 28 Watt beim 155H und der geringeren maximale Leistungsaufnahme, die im Expertbook bei rund 50 Watt liegt, ähnelt der 155U sehr stark seinem Raptor-Lake-Vorgänger Core i7-1355U.

Dementsprechend zeigen die meisten Leistungstests kaum Unterschiede zwischen dem Expertbook B5 und einem Business-Notebook mit einem Core i7-1355U: Im PC Mark 10 und im Crossmark liegen diese Laptops gleichauf, die üppige RAM-Ausstattung des Asus-Notebooks mit 32 GB DDR5-5600 hilft allerdings bei der Videobearbeitung.

Gegenüber einem Notebook mit dem Core Ultra 7 155H liegt das Expertbook vor allem bei CPU- und grafikintensiven Aufgaben zurück, was an seiner geringeren Kernanzahl und seiner schwächeren integrierte Grafik mit 64 statt 128 Ausführungseinheiten liegt: Im Crossmark-Test Creativity, der aus Foto- und Videobearbeitung besteht, beträgt der Rückstand zum Beispiel rund 14 Prozent.

Bei Office- und Internet-Tests sind die Unterschiede zwischen dem 155U einerseits und dem 155H beziehungsweise 1355U andererseits zu vernachlässigen. Copilot-Plus-PCs mit dem Snapdragon-Prozessor X1-E78-100 sind in dieser Disziplin etwas schneller, wenn sie im Test native ARM-Apps nutzen, und minimal langsamer, wenn sie den Windows-Emulator einsetzen müssen.

Der Cinebench R24 belegt ebenfalls, dass das Expertbook für alle Anwendungen, die wenige Kerne benötigen, genauso gut geeignet ist wie ein Core Ultra 7 155H oder ein Snapdragon X Elite. Sind dagegen alle Kerne gefordert, eilt die damit ausgestattete Konkurrenz dem Business-Notebook von Asus davon.

Im Gegenzug arbeitet der Lüfter im Expertbook B5 unter Last etwas leiser als in den meisten Geräten mit dem Core Ultra 7 155H. Mit 42 dB(A) ist er allerdings hörbarer als in vielen Business-Notebooks mit einem Core i7-1355U, die 40 dB(A) meist nicht überschreiten.

Ach, ja – KI. Da war doch was bei Meteor Lake? Bei der Vorstellung der neuen Mikro-Architektur Ende 2023 war die NPU des Intel-Prozessors ein großes Thema: Heute ist seine niedliche KI-Leistung von knapp 500 Punkten im Computer Vision Benchmark von Procyon angesichts der mehr als dreimal so leistungsfähigen Smartdragon-Konkurrenz nicht mehr erwähnenswert.

Ausstattung: Alles dran – Adapter sind unnötig

Für das Expertbook B5 spricht auch nicht so sehr seine Rechenleistung, sondern seine üppige Ausstattung und die gute Bildschirmqualität – diese Kombination kostet bei der Konkurrenz meist einige hundert Euro mehr.

Das Asus-Notebook bietet 32 GB RAM, das sich ebenso wie die SSD mit 1 Terabyte und das WLAN-Modul austauschen lässt. Zudem bringt es ein WLAN-Modul mit Wi-Fi 6E mit und einen Gigabit-Ethernet-Port fürs Kabel-Netzwerk. Dazu kommen viele und schnelle Anschlüsse für Peripherie, zum Beispiel 2x Typ-A-USB mit 10 Gbit/s und 2x Typ-C-Thunderbolt 4 mit 40 Gbit/s. Über die Typ-C-Ports laden Sie das Notebook mit dem mitgelieferten 65-Watt-Netzteil. Die zahlreichen Schnittstellen machen Adapter oder Docking-Lösungen überflüssig.

Die Kamera löst mit 1080p auf und lässt sich durch eine bewegliche Abdeckung im Deckel sicher schließen. Als Extra bringt das Expertbook einen Einschub für Smartcards mit, die vor allem in größerem Unternehmen häufig eingesetzt werden.

Bildschirm: Optimal für den Office-Einsatz

Das 16-Zoll-Display zeigt auf dem entspiegelten Bildschirm die für Büroarbeiten taugliche Auflösung von 1920 x 1200 mit dem Seitenverhältnis 16:10. Die Messwerte überzeugen: Die Helligkeit von durchschnittlich 357 cd/qm passt für die meisten Lichtverhältnisse außer direkter Sonneneinstrahlung, der Kontrast liegt bei guten 1200:1, die Ausleuchtung ist sehr homogen. Auch Farben stellt das Expertbook gekonnt dar: Es deckt den Farbraum sRGB komplett ab, Adobe-RGB und DCI-P3 zu über 80 Prozent. Damit können Sie an einer farbenfrohen Powerpoint-Präsentation arbeiten oder nach Büroschluss einen Film genießen.

Bedienung: Trotz Nummernblock nicht perfekt

Tastatur und Touchpad hinterlassen einen zwiespältigen Eindruck: Zum einen bringt das Expertbook dank des breiteren Gehäuses rechts einen Nummernblock unter, der zum Beispiel die Arbeit mit Excel-Tabellen erleichtert. Dessen Tasten fallen aber deutlich schmaler aus als im restlichen Tastaturbereich. Die Enter-Taste hingegen ist nur einzeilig und deshalb schwerer zu treffen als in der üblichen zweizeiligen Variante.

Die Pfeiltasten sind etwas abgesetzt und lassen sich daher schnell ertasten. Die Tasten 1, 2, 3, 4 versieht Asus mit einem blauen Rand: Sie dienen unter anderem zum schnellen Umschalten von Bluetooth, WLAN und den System-Leistungsmodi. Wollen Sie diesen Tasten andere Aktionen zuweisen, stellen Sie dies im Tool Asus ExpertWidget ein.

Beim Tippen bleibt die Tastatur leise, ein merklicheres Druck-Feedback hätte uns aber noch mehr gefallen. Das riesige Touchpad quittiert einen Mausklick deutlich und nicht besonders leise. Um den Mauszeiger auf dem großen Display genauer zu platzieren, sollte die Touchpad-Oberfläche aber ein bisschen griffiger sein.

Akkulaufzeit: Lange Ausdauer dank sparsamer CPU

Trotz des großen Bildschirms eignet sich das Expertbook auch für den mobilen Einsatz: Mit 1,7 Kilogramm ist es zwar kein Leichtgewicht – auch nicht für die 16-Zoll-Klasse. Aber Sie bleiben zumindest innerhalb des Unternehmens oder des Home-Office beweglich – zumal die Akkulaufzeit mit knapp 16 Stunden im WLAN-Test sehr gut ausfällt. Die niedrige Auflösung des IPS-Displays und die sparsame CPU sorgen für eine niedrige Leistungsaufnahme von knapp über vier Watt im Akkubetrieb. Nur einige Business-Notebooks mit Snapdragon-Prozessor verbrauchen noch weniger.

Asus Expertbook B5 (B5604CMA-QW0058X): Testergebnisse Geschwindigkeit bei Büro-Programmen 97 Punkte (von 100) Geschwindigkeit bei Multimedia-Programmen 60 Punkte (von 100) Leistung 3D Mark 59 Punkte (von 100) Crossmark 1545 Punkte PC Mark 10 Applications Benchmark Office 12555 Punkte Cinebench R24: Multi-Core/Single-Core (Einstellung: Ausgeglichen) 401 / 99 Punkte Cinebench R24: Multi-Core (Einstellung: Hohe Leistung) 513 Punkte KI-Leistung NPU (Procyon, Computer Vision Benchmark, Qualcomm SNPE): INT / FP16 492 / 275 Punkte Display: Helligkeit / Helligkeitsverteilung / Kontrast 357 / 90% / 1210:1 Display entspiegelt / Touchscreen ja / nein Display: Abdeckung Farbraum (in Prozent) sRGB: 100 / Adobe-RGB: 82 / DCI-P3: 83 Display: Farbtreue (Abweichung Delta-E) 0,73 Akkulaufzeit (Stunden:Minuten): WLAN-Test 15:41 Akkulaufzeit nach 1 Stunde Laden 79 Prozent Betriebsgeräusch unter Last 42 dB(A) Temperatur Oberseite / Unterseite 33 / 39 Grad