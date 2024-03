Seit einem Jahr haben Händler die Möglichkeit, ihre Artikel über den Marktplatz von Galaxus Deutschland zu verkaufen. Wie der Onlinehändler mitteilt, konnten zuletzt Partner wie der Juwelier Christ, Notebookhersteller ASUS, der Möbelshop Beliani und Sportfachhändler Ballsportdirekt.de gewonnen werden. Das selektive Händlerprogramm des Onlineshops ermöglicht Partnern, ihr Sortiment unter eigenem Namen auf galaxus.de anzubieten. Insgesamt sind aktuell rund 200 Händler angebunden. Durch den Verkauf über Galaxus sollen sie von hoher Reichweite profitieren, während der Onlinehändler seiner Kundschaft ein breiteres Sortiment über alle Kategorien anbieten kann.

So gingen mit dem Juwelier Christ mehr als 10.000 Produkte live, von Uhren und Smartwatches bis hin zu Schmuck. Auch Möbelshop Beliani, Notebookhersteller ASUS und Sportfachhändler Ballsportdirekt.de bereichern den Galaxus-Marktplatz mit zehntausenden Produkten, so das Unternehmen.

Marktplatzpartner sollen Galaxus.de in die Top 5 bringen

Das Galaxus-Team zeigt sich zufrieden: "Mit unserem deutschen Marktplatz sind wir erfolgreich gestartet und konnten erste Erfahrungen auf dem Markt und mit unseren Partnern sammeln", sagt Simon De Toffol, Business Engineer bei Galaxus. "Nach der Startphase liegt unser neuer Fokus darauf, die Akquisestrategie zu schärfen und mit neuen Partnern weiter erfolgreich zu wachsen."

Der Marktplatz ist ein wesentlicher Pfeiler der Strategie, mit der Galaxus.de in die Top 5 der deutschen Onlineshops aufzusteigen will. Er trägt nach eigenen Angaben schon heute einen großen Teil zum Erfolg des Onlinehändlers mit Schweizer Wurzeln bei - etwa ein Drittel des Gesamtsortiments kommt von Marktplatzhändlern. "Unser Marktplatz-Prozess ist sehr selektiv", erklärt Simon. "Qualität steht bei uns vor Quantität. Wir wollen relevante Partner mit relevanten Sortimenten anbinden, die sich an dem Chaos und der Masse an Produkten bei anderen Plattformen stören." Dafür qualifiziert sich Galaxus bei der Kundschaft wie auch bei Partnern über Alleinstellungsmerkmale, beispielsweise durch Preistransparenz und eine lebendige Community.