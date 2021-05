Für die Business-Klientel dürfte das Asus ZenBook Pro 15 in der Version UX535 gedacht sein. Mit leistungsstarken Komponenten und einem für Kreative optimierten Display verspricht Asus realistische Farbwiedergabe und hohe Performance beim Multitasking.

Die diversen Ausstattungsvarianten beim ZenBook Pro 15 bieten verschiedene Displays mit einer Auflösung von bis zu 4K und OLED mit Touch-Funktion. Als Antrieb steckt ein nicht ganz aktueller Intel Core Prozessor der 10. Generation im Gehäuse der von Nvidia GeForce GTX Grafik unterstützt wird. Das im Touchpad integrierte Zweitdisplay bietet zudem zahlreiche Funktionen für bequemes Multitasking.

Klare Farben und hohe Displayqualität für Kreativprofis

Das 15,6 Zoll große, HDR-fähige Display ist optional als OLED-Display mit Touch-Funktion sowie mit bis zu 4K-Auflösung erhältlich. Es verspricht scharfe Bilder bei hohem Farb- und Kontrastumfang, dazu sattes Schwarz und schnelle Reaktionszeit in Kombination mit maximal Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Grafik. Das Display ist entspiegelt, besonders hell und mit DCI-P3 Farbraumabdeckung von 100 Prozent für eine realistische Farbwiedergabe auf professionellem Niveau ausgestattet.

Beim Öffnen des Displaydeckels hebt das ErgoLift-Scharnier die Tastatur automatisch an und sorgt so für mehr Schreibkomfort mit gleichzeitig verbesserter Kühlung und Klangqualität. Ein Filter reduziert blaues Licht und schont so die Augen an langen Arbeitstagen. Die Infrarot-Kamera erlaubt eine kontaktlose Anmeldung durch Gesichtserkennung und WiFi 6 mit Asus WiFi Master-Technologie sorgt für hohe Übertragungsraten und mehr Reichweite.

ScreenPad 2.0 - Zweitdisplay und Touchpad

Das ZenBook Pro 15 ist optional mit ScreenPad 2.0 erhältlich, eine Kombination aus Touchpad und Zweitdisplay mit Smartphone-ähnlicher Benutzeroberfläche. Es soll Multitasking-Workflows einfacher machen und ermöglicht den direkten Zugriff auf Apps und Funktionen, ohne Platz auf dem eigentlichen Bildschirm zu beanspruchen.

Das Asus ZenBook Pro 15 ist in der günstigsten Variante ab 1.499 Euro erhältlich.

Gamer-Träume mit ROG verwirklicht

Das neue ROG Zephyrus M16 ist in der stärksten Ausführung mit Nvidia GeForce RTX 3070 Grafik, einem Intel Core i9 Prozessor und mit bis zu 2 TB SSD ausgestattet. Es kommt mit einem WQHD-Display im 16:10-Format und bietet mit einem Screen to Body Verhältnis von 94 Prozent besonders viel Bildschirmfläche. Asus wirbt mit einem 16 Zoll-Display im 15-Zoll Formfaktor-Gehäuse, das 165 Hz Bildwiederholrate und schnelle 3 ms Reaktionszeit abliefern kann.

Das dünne ROG Zephyrus S17 gibt es wahlweise mit einem 4K-Display und 120 Hz oder einem 2K-Display mit 165 Hz Bildwiederholrate. In der stärksten Konfiguration kommt das Zephyrus S17 ebenfalls mit einem Intel Core i9-Prozessor der 11. Generation daher und kann mit einer RTX 3080 Grafik sowie bis zu 32 GB DDR 4-Ram ausgerüstet werden.

Das ROG Zephyrus M16 (GU603) ist ab Q3 in Deutschland ab 2.499 Euro erhältlich, das ROG Zephyrus S17 (GX703) ab 3.999 Euro.

Neue TUF-Modelle in 15 und 17 Zoll

In dieser Serie präsentiert Asus die Neuerscheinungen TUF Gaming F15 (FX506) und das 17-Zoll TUF Gaming F17 (FX706). Auch sie verfügen über Intel Core Prozessoren der 11. Generation und kombinieren performante Hardware mit einem eleganten, stabilen Gehäuse. Mit dem bis zu 90 Wh starken Akku können Nutzer stundenlanges Gaming und Entertainment genießen.

Beide Modelle verfügen in der Top-Ausstattung über den Intel Core i9 11900H Prozessor, Nvidia GeForce RTX 3060 Grafik, bis zu 16 GB Arbeitsspeicher sowie bis zu 1 Terabyte SSD-Speicher. Eine zweite SSD kann über den offenen M.2. Slot hinzugefügt werden. Aufrüstende User freuen sich darüber, dass die komplette Unterseite des TUF Gaming F15 und F17 mit nur einer Schraube einfach geöffnet werden und somit alle Speicherschächte sowie Steckplätze leicht zugänglich sind.

Ein weiteres Feature ist das NanoEdge-Display auf E-Sport-Niveau im TUF Gaming F15 mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz und 100 Prozent sRGB-Farbraum. Beim TUF Gaming F17 liefert Asus das NanoEdge-Display mit 144-Hz-Panel aus. Thunderbolt 4, AI Noise Cancelling-Technologie, Dual-Lautsprecher und DTS:X Ultra mit HiFi 7.1 Surround machen die Spielfreude perfekt.

Das TUF Gaming F15 (FX506) ist ab 1.299 Euro, das TUF Gaming F17 (FX706) ab 1.099 Euro voraussichtlich noch in Q2/2021 in Deutschland erhältlich.

Die kompakte Asus Zenfone 8-Serie

Gleich zwei neue Smartphones auf Basis der Qualcomm Snapdragon 888 5G-Plattform hat Asus mit dem Zenfone 8 und dem Zenfone 8 Flip im Angebot. Flip steht dabei vor allem für die motorisch ausklappbare Kamera sowie mehr Akkuleistung und ein größeres Display. Doch der Reihe nach.

Für kleinere Taschen designt, ist das AMOLED-Display des Zenfone 8 nur 5,9 Zoll groß, besitzt ein Einhand-User-Interface und kann in drei Speicher-Variationen mit 8/128 GB, 8/256 GB und 16/256 GB Speicher geordert werden. Es kommt mit Dual-Kamera, WiFi 6E und handschmeichelnder dezenter Mattglas-Beschichtung auf der Rückseite zum Kunden, der sich an Leistungsdaten wie der Bildwiederholrate von 120 Hz, HDR10+, einer Reaktionszeit von einer Millisekunde und einer DCI-P3-Farbskala von 112 Prozent bei einer Helligkeit von 1.000 cd erfreuen darf. Darüber hinaus ist das Zenfone 8 nach IP68-Zertifizierung gegen Wasser und Staub geschützt und kann mit 5G-Geschwindigkeit funken.

Das Zenfone 8 Flip wird mit einem 5.000 mAh Akku und einem 30-Watt-HyperCharge-Adapter geliefert. Es hat 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher, welcher durch eine MicroSD-Karte erweitert werden kann. Die namengebende und motorisierte 3-fach Flip-Kamera besteht aus der Sony IMX686 64-MP-Weitwinkelkamera mit Dual-Pixel-Phasenerkennungs-Autofokus und Quad-Bayer-Technologie für verbesserte Lichtempfindlichkeit sowie einer Ultraweitwinkel-Kamera mit Makrofunktion ab vier Zentimeter Distanz. Im Gegensatz zum Zenfone 8 ist hier noch eine zusätzliche Telekamera mit dreifach optischem Zoom integriert.

Fokus auf Bild und Video

Die Weitwinkelkamera der Zenfone 8-Generation bietet 8K-Videoaufnahme mit 30 Bildern pro Sekunde und elektronischer Bildstabilisierung. Im Ultraweitwinkel-Modus sind 4K-Aufnahme mit 60 Bildern pro Sekunde möglich. Zudem ermöglicht das System während der Aufnahme nahtlose Übergänge zwischen den Kameras. Auf der Vorderseite ist eine 12 MP Kamera für kristallklare Selfie-Aufnahmen und Videos.

Das Zenfone 8 mit 8/128 GB ist im Asus Online Shop für 669 Euro, die 8/256 GB-Version für 729 Euro und die 16/256 GB-Variante für 799 Euro jeweils inklusive Steuer erhältlich. Für das Zenfone 8 Flip sind 799 Euro zu überweisen.