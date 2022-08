Der taiwanische Hersteller Asus mit deutscher Niederlassung in Ratingen bringt mit dem Desktop-PC ExpertCenter E5 AiO ein vielseitiges Gerät mit hoher Performance, Flexibilität und zusätzlichen Sicherheitsfeatures auf den Markt. Asus empfiehlt es nicht nur für Home-Office oder Büro sondern mit seinem optionalen interaktiven Zweit-Display auch für den Einsatz in Banken, Rezeptionen und ähnliche Geschäftsbereiche mit Kundenkontakt.

Kompaktes Design mit Performance

Der ExpertCenter E5 AiO hat ein 23,8 Zoll kleines NanoEdge-Display auf IPS-Niveau, kapazitive Touch-Steuerung und Full-HD Auflösung. Es basiert auf Intel-Technologie der 11. Generation bis hin zur Intel Core i7 11700B-CPU mit UHD-Grafik. Je nach Konfiguration sollen derzeit bis zu 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher, eine 2,5 Zoll HDD bis zu 1 TB oder Dual M.2 SSDs mit bis zu 512 GB Speicherkapazität verfügbar sein. Die Asus-Produktseite spricht bereits von möglichen 32 GB RAM und 2 TB Speicher.

In Sachen Konnektivität ist das ExpertCenter E5 AiO mit WiFi 6E und Bluetooth 5.2 sowie Thunderbolt 4 aktuell. Die zahlreichen Anschlüsse wie Thunderbolt, USB-C, dreimal USB 3.2 sowie zweimal USB 2.0 sind auf PC-Niveau. Für die Peripherie gibt es HDMI und optional DisplayPort-Buchsen, RJ45 und sogar einen seriellen Anschluss, außerdem SD-Kartenslot und die Audio-Combo. Die optionale 12-MP-Webcam sorgt in Kombination mit Dual-Mikrofon und KI-gestützter Rauschunterdrückung für gute Meeting-Qualität.

Das Asus ExpertCenter hat einen höhenverstellbaren Stand mit Pivot Funktion. Die augenschonende Low-Blue-Light-Zertifizierung des TÜV Rheinland lässt auch längere Arbeits-Sessions zu. Für die bereits genannten Anwendungsbereiche im Kundenverkehr, kann das AiO optional mit dem interaktiven Asus VeriView Display erweitert werden, ein Touchscreen, der auf der Rückseite des Geräts angebracht ist.

Funktionalität und Sicherheit

Der ExpertCenter E5 AiO überzeugt mit durchdachten Lösungen, so bei der VESA-kompatiblen Montageoption, der leicht abnehmbaren Basis für Erweiterungen oder der mitgelieferten Tastatur. Spezielle Shortcuts erleichtern die Arbeit im Home-Office oder bei Videokonferenzen. Per Tastendruck wird etwa das Mikrofon stumm geschaltet oder die Rauschunterdrückung deaktiviert.

Für den Schutz hat Asus das ExpertCenter mit zahlreichen Sicherheitsfeatures ausgestattet: Ein intelligenter Näherungssensor mit Asus AdaptiveLock und die Infrarotkamera für Windows Hello loggen Nutzer automatisch ein und sperren den PC, sobald er unbenutzt ist. Die Webcam-Abdeckung schützt vor neugierigen Einblicken. Daten werden zudem durch TPM 2.0 vor unerlaubter Einsicht bewahrt und mit dem optionalen Kensington-Schloss bleibt der PC auch da wo er hingehört.

Preise und Verfügbarkeit

Die BTO Asus Commercial Produkte können in exklusiven Sonderkonfigurationen, etwa bei Arbeitsspeicher oder Grafik, an die individuellen Bedürfnisse von Unternehmen angepasst werden. Das Asus ExpertCenter E5 AiO soll bereits in verschiedenen Versionen verfügbar sein und ist ab 949 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer zu haben. Mehr über das neue All-in-One-Gerät, zeigt Asus unter diesem Link.