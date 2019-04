Die von EcoAct im Auftrag von Atos betriebenen drei Windparks befinden sich in Indien - in den Bundesstaaten Karnataka, Gujarat und Maharashtra. Insgesamt handelt es sich dabei um 137 Windenergieanlagen, die im Schnitt 109,6 Megawatt an Leistung liefern. Damit können sie rund 40.000 Haushalte in ländlichen Gebieten Indiens mit Strom versorgen. Ferner liefern diese Anlagen auch Strom an Industriebetriebe, und fördern damit klimaneutral die lokale Wirtschaft, indem sie neue Arbeitsplätze schaffen. Zusätzlich unterstützen sie Bildungs- und Gesundheitsinitiativen, heißt es in der Atos-Broschüre.

Insgesamt kompensieren diese drei Windparks 222.137 Tonnen an CO 2 -Emissionen, heißt es dort weiter. Das entspricht in etwa dem CO 2 -Ausstoß, der herkömmlich erzeugte - von allen Atos-Rechenzentren und Büros im Jahr 2018 verbrauchte - Strom verursachen würde. Auch der durch Geschäftsreisen der Atos-Mitarbeiter verursachte CO 2 -Ausstoß soll damit abgegolten sein.

Das bestätigt Arnaud Doré, Executive Director bei EcoAct France: "Wir sind sehr stolz darauf, Atos bei der Umsetzung seiner Strategie zur CO 2 -Neutralität zu unterstützen. Dies gilt insbesondere für die Ausweitung des CO2-Ausgleichs im Jahr 2018 auf Standorte weltweit und Geschäftsreisen sowie den Emissionen von Rechenzentren".

