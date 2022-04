Die Siemens-Tochter Mendix und Atos, enger Siemens-Partner und Käufer zahlreicher Siemens-Geschäftseinheiten, haben ihre Partnerschaft erweitert. "Diese Partnerschaft mit Mendix erweitert die langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft zwischen Atos und Siemens und untermauert das Engagement von Atos, erstklassige Low-Code-Lösungen für globale Unternehmen bereitzustellen", teilt Atos dazu mit.

Im Rahmen der Vereinbarung kann Atos die Low-Code-Plattform von Mendix in Regionen verkaufen, in denen es mit Siemens kooperiert. Dazu gehören neben EMEA auch APAC und Amerika. Das Angebot soll schrittweise in immer mehr Ländern verfügbar werden.

Zusätzlich wird Atos die Low-Code-Plattform von Mendix nutzen, "um eine breite Palette von Dienstleistungen zur Anwendungsmodernisierung anzubieten und seine industrielle Expertise und Fähigkeiten zu stärken." Atos will Unternehmen so in die Lage versetzen, "das Potenzial von Low-Code-Anwendungen zu maximieren, um die neuen Anforderungen der Nutzer an schnelle und moderne Dienstleistungen in den Bereichen Fertigung, Einzelhandel, öffentlicher Sektor, Telekommunikation und Finanzdienstleistungen zu erfüllen."

Mit Hilfe der Low-Code-Plattform von Mendix könnten Atos-Kunden nun Digitalisierungsinitiativen starten, ohne dafür in umfangreiche technologische Fähigkeiten und Expertise investieren zu müssen. Atos verweist auch auf die Möglichkeiten, zusätzliche Ressourcen und Kosten einzusparen: Indem die Mendix-Plattform es Unternehmen ermögliche, Dienste anwendungsweise zu aktualisieren, mache sie Infrastruktur länger nutzbar. "Die Mendix-Plattform ist Cloud-nativ und ermöglicht containerisierte Anwendungen. Dadurch können Unternehmen ihre Anwendungen überall bereitstellen und ohne Re-Design auf jede Größe skalieren", betont Atos.

"Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Anwendungsmodernisierung verfügt Atos über die nötige Expertise, um eine klare Roadmap für die Modernisierung von Legacy-Anwendungen und -Systemen zu erstellen" sagt Tim Srock, CEO von Mendix. "Unsere Low-Code-Plattform und die Expertise von Atos sind perfekt geeignet, um diese Transformation zu beschleunigen."

