Forum wurde 1993 gegründet und hat sich von Beginn an auf Informationssicherheit, Datenschutz, Business Continuity und Notfallmanagement spezialisiert. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 20 Mitarbeiter an den Standorten Dresden und Roßleben-Wiehe in Thüringen. Mehr als 700 Kunden, vorwiegend Banken und Versicherungen, offeriert Forum Software und IT-Services im Bereich IT-Sicherheit und Compliance. Unter diesen Kunden finden sich bereits über 600 Volks- und Raiffeisenbanken der genossenschaftlichen FinanzGruppe, für die Atruvia, ein Zusammenschluss aus Fiducia & GAD IT, als IT-Dienstleister tätig ist.

Aufgrund dieser geschäftlichen Beziehungen und angesichts der am 17. Januar 2025 in Kraft getretenen DORA-Regelung, war es für Atruvia essentiell, das regulatorische Know-how von Forum ins eigene Unternehmen zu integrieren. Denn das Kernprodukt des sächsisch-thüringischen Anbieters, die ForumSuite, dient dazu, die regulatorischen DORA-Anforderungen in den Finanzinstituten digital umzusetzen. Und deshalb soll ForumSuite die genossenschaftliche Standardsoftware für Governance, Regulatorik und Compliance werden.

"Die korrekte und effiziente Umsetzung von DORA nehmen wir sehr ernst", sagt Daniela Bücker, Vorständin für das Ressort Core Banking & Technology bei Atruvia. "Hier setzen die Anwendungen und Beratungsleistungen von Forum an und genau deshalb intensivieren wir jetzt unsere Zusammenarbeit über die Mehrheitsbeteiligung."

Im Zuge dieser Transaktion wird die aktuelle Forum-Geschäftsführung mit Martin Wiesenmaier und Jörg Weske um Sven Kapell erweitert. Dieser ist als Principal Expert für das Auslagerungsmanagement bei Atruvia zuständig und soll sich nun auch bei Forum einbringen.

Atruvia ist der IT-Dienstleister für die rund 700 Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland. Aber auch Privatbanken und Unternehmen anderer Branchen, darunter der ADAC, gehören zu den Atruvia-Kunden. Das Unternehmen mit Verwaltungssitz in Karlsruhe und Münster sowie mit Niederlassungen in München, Frankfurt und Berlin beschäftigt gegenwärtig mehr als 9.500 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von rund zwei Milliarden Euro.



