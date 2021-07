Die ENO telecom GmbH aus Nordhorn hat mit hat mit der ATTB, einer Marke der Desay SV Automotive Europe GmbH, eine Distributionsvereinbarung getroffen. Dabei wird ENO eine Reihe von Original ATTB-Produkten vertreiben, wie Antennen, Verstärker, Splitter, Kabel und den LTE-Router WiCAR.

Zielgruppen sind in erster Linie B2B-Kunden wie Fahrzeughersteller, Anbieter von Telematik-Lösungen und Einbaubetriebe. Zu den Dienstleistungen des Distributors zählen Beratung, Kaufabwicklung und Versand. Vereinbart sind auch gemeinsame Marketing- und Vertriebsaktivitäten.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der ENO telecom einen neuen autorisierten Vertriebspartner in unseren Reihen begrüßen dürfen“, sagt Jan Krönke, International Channel Manager bei Antennentechnik Bad Blankenburg. „Mit der neuen Partnerschaft bauen wir unsere Distributionsaktivitäten in den Bereichen Automotive-Aftermarket und Telekommunikation in der DACH-Region weiter aus.“

„Mit ATTB haben wir einen zuverlässigen Partner gewonnen, der unser Portfolio sinnvoll erweitert und mit über 100-jähriger Erfahrung Made in Germany punktet“, kommentiert Heinrich Thelker, Produktmanager Mobile Zubehör, Wearables & Fun bei ENO den Vertrag. „Unter anderem über die sehr gute technische Entwicklungsarbeit sehen wir hier sehr gute Ansätze für unser gemeinsames Geschäft, denn ATTB bietet uns Produktanpassung oder auch kundenspezifische Anpassungen.“