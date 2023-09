Nicht nur nachhaltig, sondern auch kostenschonend und damit in wirtschaftlich schwierigen Zeiten besonders attraktiv: Refurbished-Produkte stehen im Trend, das spüren spezialisierte Anbieter wie Back Market und auch eBay, das sein Gebrauchtwarensortiment stärker in den Fokus rückt. Ebenfalls im Refurbished-Geschäft mitspielen will nun auch das zur B2B-Beschaffungsplattform gewandelte Conrad Electronic. Aktuell liegt der Schwerpunkt auf dem ICT-Sortiment, also bei gebrauchten Smartphones, Laptops, Tablets, Monitoren, Druckern, Servern oder Dockingstationen sowie Ladegeräten, Ersatzteilen und erforderlichem Zubehör für diese Produktkategorie. Seit kurzem sind auch über den Conrad Marketplace Refurbished Produkte bestellbar, etwa von den Anbietern Maconline, BuyBay und Harlander.

Die auf der Conrad Sourcing Platform angebotenen Refurbished Produkte sind professionell aufbereitet: Die generalüberholten Geräte wurden gründlich geprüft, gereinigt und bei Bedarf repariert. Damit wird sichergestellt, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Auch für Akkus gelten klare Vorgaben. Sie müssen bei Wiederverkauf mindestens 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität aufweisen. Und nicht nur das: Damit die Inbetriebnahme reibungslos klappt, wird die Gerätesoftware auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Hinsichtlich des optischen Zustands können Conrad Kunden zwischen den drei Kategorien exzellent, sehr gut oder gut wählen, um individuellen Ansprüchen Rechnung zu tragen.

Kundenfreundliche Gewährleistung und Rückgaberecht

Auch im Falle eines Defekts lässt Conrad seine Kunden und Kundinnen nicht im Regen stehen: Für alle auf der Conrad Sourcing Platform erworbenen Refurbished Produkte gibt es zwölf Monate Gewährleistung und es gilt ein 14-tägiges Rückgaberecht. Einige Anbieter bieten sogar 45 Tage lang ein Recht auf Rückgabe an. Die Ware kann nach Lieferung also in Ruhe unter die Lupe genommen und auf Funktionstüchtigkeit überprüft werden.

Bei den Artikeln, die auf der Conrad Sourcing Platform mit dem Label "Refurbished" angeboten werden, handelt es sich um hochwertige Produkte aus Vorbesitz, die einen standardisierten Prozess zur Wiederaufbereitung durchlaufen haben. Sie wurden beispielsweise als Testgeräte genutzt oder stammen aus Leasing-Rückläufern. Außerdem handelt es sich um Markengeräte, sodass auch der Support mit Software-Updates sichergestellt ist.