Nach einer mehrwöchigen Zwangspause durften ab dem 20. April 2020 Euronics Fachhändler je nach Bundesland wieder ihre Pforten öffnen. Bereits 85 Prozent aller Euronics Läden haben dieses Angebot wahrgenommen und den Betrieb aufgenommen. Auch Geschäfte über 800 m² sorgen durch Absperrungen der Verkaufsflächen dafür, dass sie für ihre Kunden da sein können. Nach zwei Wochen zeichnet sich bereits ab, dass die stationäre Nachfrage bemerkenswert gut ist und die Kunden das neue, alte Angebot dankbar annehmen. Der Umsatz im April 2020 lag schon wieder fast auf Vorjahresniveau. Gleichzeitig entwickle sich der Online-Absatz deutlich positiv, teilt die Verbundgruppe mit.

Euronics startet neue Werbekampagne

Frank Schipper, Geschäftsführer von Euronics XXL Lüdinghausen, berichtet: "Wir haben die letzten Wochen intensiv genutzt, um unsere Online-Aktivitäten auszubauen und auf verschiedensten kontaktlosen Wegen für unsere Kunden da zu sein. Jetzt freuen wir uns, dass wir einen Schritt Richtung Normalität gehen können, natürlich unter Einhaltung aller nötigen Hygienevorschriften. Wir haben uns auf die neue Art der Beratung bestens vorbereitet, all unsere Mitarbeiter sind mit Masken und Desinfektionsschutz ausgestattet, die wir über die Zentrale beziehen konnten. Zudem zeigen die letzten Wochen, dass sich lokale Nähe und aufgebautes Vertrauen auszahlt. Wir sind überwältigt von der Welle der Dankbarkeit und des Zuspruchs, die wir von unseren Kunden erfahren haben."

Um die Wiederaufnahme der stationären Verkaufsaktivitäten anzukurbeln, wurden letzte Woche bereits zwei für Händler kostenlose CRM-Kampagnen ausgespielt, die sich gezielt an Stammkunden richten.

Unterstützung für die Verbundgruppenmitglieder

In den letzten Wochen und auch in der Phase der Wiedereröffnung unterstützte die Euronics Zentrale ihre Mitglieder an verschiedensten Stellen. Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG, erklärt: "Die aktuelle Krisenzeit ist für uns und für alle Händler eine neue, noch nie dagewesene Situation und es ist uns ein Anliegen, unsere Mitglieder auf unterschiedlichen Ebenen bestmöglich zu unterstützen. In den letzten Wochen haben wir deshalb viele Maßnahmen initiiert, die unsere Händler und damit den lokalen Einzelhandel stärken. Nach individueller Beratung von Mitgliedern in rechtlichen und finanziellen Fragen sowie Verhandlungen mit Lieferanten und Herstellern in den vergangenen Wochen heißt es nun, nach vorne gerichtet zu handeln. Für die kommenden Wochen sind bereits 42 Restart-Kampagnen vorbereitet."

Darüber hinaus wurde von Euronics die lokale Einkaufsplattform www.mein-lokaler-handel.de ins Leben gerufen. Dieser zentrale Onlineauftritt ermöglicht es gerade kleineren und mittleren Betrieben, ihre Öffnungszeiten, Services und Kontaktmöglichkeiten während der verordneten Schließung und darüber hinaus zu hinterlegen. Das Angebot ist branchenübergreifend, nicht auf Euronics Mitglieder beschränkt und soll damit zusätzlich für langfristige regionale Verankerung sorgen.

