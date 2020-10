channelpartner.de: Wie hat sich Auerswald mit Ihnen als alleinigem Geschäftsführer weiterentwickelt?

Christian Auerswald: Die Verbindung von traditionellen Werten und neuen Wegen spielt für mich eine wichtige Rolle. Nur so können Synergien entstehen. Schon meinem Vater waren Innovationen und Nachhaltigkeit ebenso wichtig wie hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Dieser Anspruch zeichnet uns weiterhin aus.

Zudem führe ich den strukturellen Change-Prozess weiter. Für die Zukunft ist es aus meiner Sicht entscheidend, die Verbindung zu unseren Partnern zu stärken. Einen ersten Schritt in diese Richtung gehen wir mit einer Open Innovation Period, bei der einige von uns ausgewählte Reseller und Distributoren die Möglichkeit erhalten, Einfluss auf wichtige Entscheidungen bei der Produktentwicklung der COMtrexx zu nehmen.

channelpartner.de: Wie hat sich der Markt in den vergangenen neun Monaten verändert und wie haben Sie darauf reagiert?

Christian Auerswald: Wie in nahezu jedem Lebensbereich ist auch in der ITK-Branche die Corona-Krise aktuell das alles beherrschende Thema. Uns ist es wichtig, unsere Partner und Kunden in diesen Krisenzeiten nicht allein zu lassen. Daher setzen wir auf Business Continuity, beraten unsere Kunden also zu Maßnahmen und Lösungen, die die reibungslose Geschäftsfortführung ermöglichen. So ist unser Portfolio auf die neuen Arbeitsbedingungen ausgerichtet.

channelpartner.de: Welche neuen Arbeitsbedingungen?

Christian Auerswald: Im Zuge der Corona-Krise hat es beispielsweise auf dem Weg zum Digital Workplace einen großen Entwicklungssprung gegeben. Dieser hat in der gesamten Branche zu neuen Abläufen und Visionen geführt. Insbesondere mobiles Arbeiten sowie die Arbeit im Homeoffice sind mit einem Mal zur Pflicht geworden.

channelpartner.de: Was bietet Sie Ihren Kunden für diese neuen Arbeitsplätze an?

Christian Auerswald: Über unseren neuen "COMuniq"-Services erhalten unsere Kunden nunmehr alles, was Sie für die Business-Kommunikation in Zeiten mobilen Arbeitens benötigen. Sie können mit COMuniq Mobile nun ihre sämtlichen Telefongespräche - auch am Handy - über die Festnetznummer ihrer Firma abwickeln.

Unsere IP-Telefone der COMfortel D-Serie eignen sich ebenfalls für die mobile Arbeitswelt. Mit IPSec kann eine externe Nebenstelle eingerichtet werden, die über eine VPN-Verbindung zum Beispiel von einer AVM Fritz!Box betrieben wird.

channelpartner.de: Wie profitieren Ihre Partner davon?

Christian Auerswald: Zufriedene Kunden gibt es nur dann, wenn wir vertrauensvoll mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Bei der Entwicklung unserer eigenen Soft-PBX COMtrexx setzen wir daher gezielt auf die Unterstützung von Resellern und Distributoren. Insgesamt arbeiten wir mit 16.000 Resellern zusammen und sind bei acht der Top Ten Distributoren gelistet (Allnet, Also, Api, Eno, Herweck, Ingram Micro, Komsa, Michael Telecom; Anm. d. Red.).

Zusammen mit 100 Partnern aus der DACH-Region werden wir uns im Rahmen der schon vorher erwähnten Open Innovation Period über die Strategie und unser Vorgehen in der nahen Zukunft beraten. Wir wollen unsere finalen Entscheidungen mit unseren Partnern abstimmen. Das betrifft sowohl den Produkt- und Funktionstest sowie das Distributionsprogramm als auch die Go-to-Market-Strategie und zusätzliche Services. Um individuellen Wünschen gerecht zu werden, setzen wir auf agile Software-Entwicklung. Im Rahmen unseres bewährten Partnerprogramms können wir unseren "Advanced" und "Premium Partnern" bessere Konditionen anbieten - etwa bei gemeinsamen Marketingaktionen.

channelpartner.de: Welche weiteren Services offerieren Sie Ihren Partnern?

Christian Auerswald: Zum Beispiel unseren neuen Konfigurationsservice, der unseren Wiederverkäufern eine hohe Kundenzufriedenheit garantiert. Über Workshops, unseren neuen Helpdesk und die Build-to-Order (BTO)-Plattform pflegen wir einen engen Informationsaustausch mit unseren Partnern und bieten ihnen dort die Möglichkeit zu ausführlicher Diskussion.

Ergänzt werden diese Mehrwertdienste durch regelmäßig stattfindende physische Schulungen und Online-Seminare, bei denen unsere Experten mit unseren Partnern auf Augenhöhe über aktuelle und relevante Themen sprechen. Last but not least unsere erfolgreiche MOVE IT Tour, die in diesem Jahr zum ersten Mal als virtuelles Online-Seminar "MOVE IT @home tour" stattfand. Dabei wurden nicht nur Informationen aus erster Hand vermittelt, sondern auch aktuelle Trends, neue Produkte und technologische Entwicklungen diskutiert. Mit unserer Garantieverlängerung auf bis zu 60 Monate unterstützen wir unsere Fachhandelspartner sowie auch Endkunden Tag für Tag.

channelpartner.de. Sie wollen weiterwachsen, wie?

Christian Auerswald: Wir haben viele Pläne. Die Themen UCC und Cloud stehen ganz klar im Fokus. Hier wollen wir dem Interesse unserer Kunden mit zeitgemäßen Lösungen und neuen Technologien gerecht werden. Dazu bieten wir nicht nur gute Serviceleistungen, sondern setzen auch auf unsere 50 eigenen Entwickler, die stets innovative Ideen in die Tat umsetzen. Mit Unterstützung unserer kompetenten strategischen Partner werden wir nicht nur die sehr wichtige deutschsprachige Region, sondern bis 2022 auch weitere europäische Märkte mit unseren Produkten überzeugen. Als Familienunternehmen legen wir dabei besonderen Wert auf einen freundschaftlichen Umgang und unsere enge langjährige Verbindung zu den Resellern.