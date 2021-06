Wie schützt man die Endgeräte beim Kunden am besten? Bestimmt nicht mit dem Ausrollen der entsprechenden Endpoint Detection and Response-Software (EDR) allein! Auch gelegentliche Updates dieser Lösungen reichen da nicht aus. EDR muss kontinuierlich betrieben und gewartet werden, um die Clients auch vor ganz neu aufkommenden Gefahren zu schützen.

Und hier kommen IT-Dienstleister ins Spiel, die als sogenannte Managed Security Service Provider (MSSPs) agieren. Sie betreuen ihre Kunden sicherheitstechnisch allumfassend und kontinuierlich. Oft verfügen diese MSSPs sogar über ein eigenes SOC (Security Operation Center).

In dem kostenlosen Webcast von N-able (vormals SolarWinds MSP) am Donnerstag, den 24. Juni 2021, um 14:00 Uhr, erfahren Sie:

wie Sie sich schnell zum Managed Security Service Provider weiterentwickeln können

wie Sie Endpoint Detection and Response (EDR) in Ihr Managed-Security-Service-Angebot integrieren

wie Sie Enterprise-EDR für mittelständischen Kunden attraktiv gestalten

wie Sie neue Services in Ihr MSSP-Portfolio integrieren können

An dem Webcast wird sich auch ein Vertreter des N-able-Partners MeinAdmin aktiv beteiligen- in der Person des Geschäftsführers Patrick Jäger. Von N-able nehmen Vertriebsleiter Johannes Kamleitner und Marketingleiterin Natalie Rüeck teil.

Melden Sie sich also noch heute für den kostenlosen Webcast von N-able (vormals SolarWinds MSP) am Donnerstag, den 24. Juni 2021, um 14:00 Uhr, an.

