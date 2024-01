Samsungs erstes Unpacked-Event des Jahres brachte die neue Galaxy S24-Serie hervor - die Flaggschiff-Generation für 2024. Schon das Galaxy S24 sowie das S24+ sind sehr leistungsfähige Geräte - doch erst, wer das Spitzenmodell Galaxy S24 Ultra kauft, bekommt exklusive Funktionen, die es auf den Standard-Modellen nicht gibt.

Obwohl Samsung sich stark auf künstliche Intelligenz konzentriert, hat keines dieser Features mit "Galaxy AI" zu tun. Denn die bietet tatsächlich jedes Modell der neuen Generation.

Titanrahmen

Samsung hat sich erstmals für Titan als Material für den Gehäuserahmen entschieden. Und ja, Samsung zieht so mit Apple gleich, die einen solchen auch im iPhone 15 Pro einsetzen.

Der Titanrahmen ist einer der wichtigsten Unterschiede zwischen dem S24 Ultra und dem S24/S24+ bezüglich Design und Verarbeitung. Er fühlt sich wirklich sehr wertig an. Auch wenn wir an dieser Stelle festhalten müssen, dass der Fingerabdruck quasi magisch anzieht.

Aber auch die Standard-Modelle haben ein kleines Upgrade erhalten, sie setzen auf "Armor Aluminium 2.0". Sie erhalten und eine matte Oberfläche, das Gehäuse ist generell sehr geradlinig und erinnert optisch an die iPhone-Reihe. Was aber nicht schlecht ist, denn sie sehen sehr hochwertig aus.

Corning Gorilla Armor

Ein weiterer Unterschied ist, dass das Galaxy S24 Ultra das einzige Modell ist, dessen Bildschirm durch "Corning Gorilla Armor" geschützt ist. Kein anderes Handy auf dem Markt verfügt aktuell über dieses Display-Glas.

Laut Samsung ist es nicht nur viermal widerstandsfähiger als ein herkömmlicher Schutz, sondern bietet auch 75 Prozent weniger Reflexionen. Das sollte die Bedienung bei hellen Lichtverhältnissen erleichtern, vorwiegend in Kombination mit einer maximalen Helligkeit von 2.600 Nits.

Toll ist aber, dass das bisher exklusive LTPO-Display, das eine automatische Anpassung der Bildwiederholfrequenz zwischen 1 und 120 Hertz ermöglicht, jetzt auch im S24 und S24+ steckt.

Quad-Telefoto-Kamera

Samsung setzt nicht nur auf viele Megapixel (200-Megapixel-Hauptkamera), sondern treibt auch die Zoomfähigkeit seines Ultra-Modells stark voran. Dieses Mal aber mit 3- und 5-fachem Zoom, statt 3- und 10-fach. Samsung reagiert damit auf die Nutzer und deren Nutzungsverhalten, weil man 10-fach fast nie oder nur selten im Alltag wirklich benötigt.

Damit Nutzer aber trotzdem auch über der 5-fach optischen Zoomstufe ein gleich gutes, wenn nicht sogar besseres Ergebnis als zuvor erhalten, setzt Samsung auf einen 50-Megapixel-Sensor. Dank des Einsatzes von KI schafft es Samsung, die Bildqualität zu erhöhen.

Wir haben in der Praxis festgestellt, dass das tatsächlich der Fall ist. Wir erhalten besonders gute Ergebnisse mit dem zehnfachen Zoom, obwohl dieser gar nicht optisch ist wie im Galaxy S23 Ultra.

Das Galaxy S24/S24+ hat zwar auch eine Telekamera, die vergrößert optisch aber maximal dreifach.

Snapdragon 8 Gen 3 für Galaxy

Während die gesamte Galaxy-S23-Generation auf den besten Qualcomm-Prozessor zu der Zeit setzte, arbeitet dieses Mal nur das Galaxy S24 Ultra mit dem neuen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, der auch im starken Gaming-Phone Asus ROG Phone 8 Pro zu finden ist.

Galaxy S24 und S24+ laufen hingegen mit Samsungs Exynos 2400. Der Snapdragon-Chip ist höher getaktet und kommt mit besserem Neuralprozessor. Wie weit die Leistung auseinander liegt, müssen wir noch im Benchmark klären. In der Praxis laufen aber auch die Standard-Versionen sehr schnell und führen alle KI-Features gut aus.

Den Leistungsvorsprung werden vermutlich Mobile-Gamer am meisten spüren. Denn Samsung gibt an, dass das Hardware-beschleunigte Ray-Tracing spürbar besser ist, so ist die Performance um insgesamt 57 Prozent stärker als zuvor. Und die Touch-Reaktionszeit hat Samsung wohl auch um 12 Prozent verbessern können.

S Pen Stylus

Seitdem es die Note-Reihe nicht mehr gibt, integriert Samsung im Ultra-Modell den Stylus "S Pen". So natürlich auch wieder im Galaxy S24 Ultra. Er ist, wie die Jahre zuvor, exklusiv im Ultra-Gerät verfügbar, die beiden normalen Modelle müssen auf ihn verzichten.

Mehr Speicherplatz

Wem maximal 256 GB Speicherplatz zu wenig sind, der muss zum Galaxy S24+ greifen, da das normale S24 nur die die Wahl zwischen 128 und 256 GB bietet. Beim S24+ erhalten Sie 256 oder 512 GB.

Wer wirklich Vielnutzer ist und viele Daten auf dem Handy lokal unterwegs benötigt, der kommt nicht um das Galaxy S4 Ultra herum. Denn nur das bietet bis zu 1 TB Speicher.

Da die Galaxy-Modelle seit geraumer Zeit leider keinen Steckplatz für Speicherkarten mehr bieten, ist die Kaufentscheidung tatsächlich sehr wichtig. (PC-Welt)