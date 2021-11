Die größte Shopping-Aktion des Jahres steht kurz bevor: Mit der Cyber Week 2021 (22. bis 29. November) rund um den Black Friday (26. November) startet der deutsche Einzelhandel endgültig in die heiße Phase des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts. Auf welche Produkte und Kategorien die deutschen Händler*innen und Marketer dabei unbedingt setzen sollten, zeigt der aktuelle "Cyber Week Report", für den eBay Ads die Verkaufszahlen und Suchanfragen von 2020, insbesondere während der Cyber Week (23. - 30.11.2020) und der Vorweihnachtszeit (01.12. - 23.12.2020), mit den Jahresdurchschnittswerten bei eBay.de verglichen hat. Anhand dieser Daten macht dieser Report deutlich, wo die größten Nachfrage-Peaks zu erwarten sind und damit die größten Umsatzpotenziale schlummern.

Zu den Top-3-Kategorien zählen in der Cyber Week demnach insbesondere "PC, Smartphones und Tablets", "Gaming und Unterhaltungsmedien" sowie "Haushaltsgeräte". Besonders gefragt sind innerhalb dieser Kategorien vor allem Videospiel-Konsolen: In der Cyber Week werden bei eBay.de doppelt so viele Konsolen (+104 Prozent) verkauft als im Jahresdurchschnitt. Aber auch Fernseher (+93 Prozent), Tablets und E-Book-Reader (+92 Prozent), Handys und Smartphones (+84 Prozent) sowie Staubsauger (+77 Prozent) verzeichnen in dieser Woche deutliche Peaks bei den Verkaufszahlen.

Cyber Week ist auch für Kunden wichtig, die erst später Geschenke kaufen

Seinen Höhepunkt erreicht der Abverkauf laut der Auswertung von eBay Ads am Black Friday: Mit deutlichen Steigerungen von +450 Prozent bei Fernsehgeräten, +407 Prozent bei Handys und Smartphones sowie +313 Prozent bei Staubsaugern ist er der mit Abstand stärkste Verkaufstag der Cyber Week. Als weitere verkaufsstarke Cyber Week-Tage folgen der Donnerstag vor dem Black Friday (Absatzplus von +108 Prozent bei Staubsaugern, +104 Prozent bei Tablets und E-Book-Readern, +99 Prozent bei Handys und Smartphones) sowie der Sonntag nach dem Black Friday (+167 Prozent bei Konsolen, +91 Prozent bei Notebooks und Netbooks, +46 Prozent bei Waschmaschinen und Trocknern).

Neben dem immensen Potenzial, ihre Verkaufszahlen signifikant in die Höhe zu treiben, bietet die Cyber Week den Marken und Händler*innen eine zusätzliche Chance, sich für das weitere Weihnachtsgeschäft in den Köpfen der Konsument*innen zu verankern. Denn viele der Konsument*innen nutzen die Aktionswoche auch, um sich für die anstehenden Weihnachtseinkäufe einen ersten Überblick zu verschaffen. Allein im Bereich "Handys und Smartphones" gibt es bei eBay.de in der Cyber Week durchschnittlich jede Minute 334 Suchanfragen. Und auch über Spielekonsolen (jede Minute 246 Suchanfragen), Notebooks und Netbooks (jede Minute 132 Suchanfragen) sowie Tablets und E-Book-Reader (jede Minute 97 Suchanfragen) informieren sie sich an den Shopping-Tagen. Gekauft werden die Geschenke dann oftmals später, was sich nicht zuletzt an den gesteigerten Verkaufszahlen in der direkten Vorweihnachtszeit (01. bis 23. Dezember) im Vergleich zum Jahresmittel ablesen lässt (Handys und Smartphones: +24 Prozent, Spielekonsolen: +75 Prozent, Notebooks und Netbooks: +13 Prozent, Tablets und E-Book-Reader: +47 Prozent).