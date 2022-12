Das im Herbst aktualisierte Hardware- und Softwareangebot von Apple sorgt bei den Anwendern nicht nur für Begeisterung, sondern wirft auch zahlreiche Fragen auf, etwa: Welches iPhone-14-Modell ist das richtige? Lohnt sich ein Upgrade auf iOS 16? Was bringt macOS Ventura?

In der Dezember-Ausgabe greift das TecChannel Compact diese und weitere Fragen in zahlreichen Tests und Ratgebern auf und gibt Tipps, wie die Nutzer das Meiste aus ihren neuen oder alten Apple-Geräten holen können. So stellen wir etwa alle Neuerungen von iOS 16 vor oder erklären, wie Sie den neuen Sperrbildschirm auf Ihrem iPhone einrichten.

Auch MacOS-Anwender kommen in der neuesten Ausgabe nicht zu kurz. Für sie haben wir unter anderem das Macbook Air M2 auf Herz und Nieren geprüft sowie die besten Monitore und Webcams ermittelt. Außerdem beschreiben wir, wie man - etwa nach einer Neuanschaffung - das alte Macbook sicher auf Werkseinstellungen zurücksetzt.

TecChannel Compact - das steckt drin

Diese Themen finden Sie (unter anderem) in der Compact-Ausgabe 12/2022:

iPhone & iOS

Neu: Das bringen iPhone 14 Plus und Pro

Die besten Tipps für Ihr neues iPhone 14

iOS 16: Alle Neuerungen des Betriebssystems

So schlägt sich iOS 16 im Business-Einsatz

Mac & Macbook

M2-Macbooks im Temporausch

Neue Funktionen von macOS Ventura

Wi-Fi 7: Das bringt der neue Standard

Die besten Office[1]Monitore für Ihren Mac

Praxis

Fünf iOS-16-Einstellungen, die Sie ändern sollten

So nutzen Sie das iPhone als Webcam

iMac als Zweitbildschirm konfigurieren

Antivirus-Programme für den Mac im Test

