Im Juni 2002 taten sich zwölf damalige Fachhandelspartner des Distributors Actebis zusammen und gründeten das Actebis Network, das heutige Also-Network (ANW). Ziel dieser Kooperation war es, den Austausch von Erfahrungen und Wissen unter den Mitgliedern zu fördern. Daran hat sich auch nach 22 Jahren nichts geändert.

Mittlerweile zählt das Also Network rund 240 Mitglieder, die sich in regelmäßigen Abständen persönlich treffen. So geschehen auch vom 12. - 15. Juni 2024. Unter dem Motto "Zu neuen Gipfeln aufsteigen!" versammelten sich rund 120 Vertreter von Systemhäusern und Herstellern sowie einige Repräsentanten des Distributors selbst im Alpbachtal/Tirol. Dort gab es einen Mix aus Workshops, Teambuilding-Aktivitäten und zahlreichen Gelegenheit zum Netzwerken.

Auch der frischgebackene CEO der Also Holding AG Wolfgang Krainz war mit von der Partie. Er begrüßte die Teilnehmer in seiner Auftakt-Keynote. Es folgten die Vorträge der Herstellerpartner HP und Microsoft.

Im Anschluss präsentierte Holger Dölle, Head of Business Development bei Also Deutschland, und Sven Meyer, Beiratssprecher vom Also Network, die aktuellen Geschäftszahlen der Systemhauskooperation, etwa den sogenannten ANW-Aktivitätsindex, der in den letzten Jahren durch die Einführung verschiedener praxisnaher Formate stark gestiegen sein soll.

Auch das neue Format "Partner für Partner" kam im Alpbachtal gut an. Hierbei geht es darum, dass bestimmte ANW-Mitglieder in vordefinierter Zeit ihre Themen allen anderen Mitgliedern ihre Themen vorstellen, um neue Kooperationspartner zu gewinnen.

Um das Networking untereinander noch mehr zu fördern, gab es das Bestreben, die Teilnehmer in den einzelnen Workshops immer gut untereinander zu vermischen und die Gruppen neu zusammenzustellen. Offenbar waren diese Bemühungen von Erfolg gekrönt, wie Also-Manager Dölle bestätigt: "Das Rotationskonzept lieferte neue Impulse, das ANW-Networking war intensiver als sonst."



