Die Mercateo-Gruppe bündelt ihre beiden Geschäftsbereiche, dem Mercateo B2B-Marktplatz und dem Unite Netzwerk, in der neuen Dachmarke: Unite. Zudem wird die Firmengruppe künftig als Europäische Aktiengesellschaft geführt. Bisher operierte das Unternehmen als deutsche Aktiengesellschaft. Im Zuge der Neuausrichtung übernimmt der Unternehmensgründer Sebastian Wieser als neu ernannter Vorstandsvorsitzender die Leitung der Unite Network SE.

Die strategische Bündelung der Aktivitäten unter der Marke Unite soll sich so auch in der Umstrukturierung des Vorstands widerspiegeln. Seit mehr als fünf Jahren wird das Unternehmen von Sebastian Wieser, Peter Ledermann und Dr. Bernd Schönwälder gemeinsam geleitet. Wieser übernimmt nun innerhalb des Vorstands die neue Rolle des Vorstandsvorsitzenden. "Wir haben über mehrere Jahre an unserem neuen Geschäftsmodell gearbeitet. Jetzt sind wir gefordert, auf immer dynamischere Skalierungsanforderungen zu reagieren", erklärt Wieser, der sich über das Vertrauen, ihm der Aufsichtsrat und die beiden Vorstandskollegen entgegenbringen, bedankt.

Unternehmenssitz bleibt in Leipzig

Die neue Marke Unite soll für eine B2B-Plattform stehen, mit der Unternehmen und Institutionen mehr Wert schaffen und im Sinne von "Shared Value" teilen können. Ziel ist es, dass Unternehmen besser zusammenarbeiten und von neuen Möglichkeiten der Wertschöpfung profitieren können.

Die skalierbare Infrastruktur von Unite soll somit zur Entwicklung belastbarer Beziehungen beitragen wodurch die Geschäftskontinuität unterstützt wird. Das stetig wachsende Ökosystem von Unite umfasst Einkäufer, Anbieter, Hersteller, Händler, Technologiepartner sowie Handelsverbände. "Der Name Unite steht für unsere große Vision einer B2B-Plattform, die auf nachhaltige Geschäftsbeziehungen ausgelegt ist", erklärt der neue Vorstandsvorsitzende. Man sei innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte sehr stark gewachsen. "Während sich das Unite Netzwerk mit unseren Plattformlösungen entwickelt hat, sind wir über den ursprünglichen Mercateo B2B-Marktplatz hinausgewachsen. Jetzt ist die Zeit reif, das bisherige Marktplatz-Modell in die übergreifende Unite Plattform zu integrieren. So können wir unseren Mehrwert noch klarer vermitteln", erläutert Wieser.

Der Hauptsitz des Unternehmens bleibt weiterhin in Leipzig. Die jüngste internationale Tochtergesellschaft, Unite Financial Services EU AS in Estland, gehört seit Ende 2021 zum Unternehmen. Estland ist damit das 15. Land, in dem Unite tätig ist.

