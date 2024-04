40 Jahre ist MichaelTelecom nun schon am Markt. Zum Firmenjubiläum gibt sich der Grossist aus Bohmte nun einen neuen Brand und eine neue Domain. Künftig wird das Unternehmen "Michael AG" heißen und unter www.michael-ag im Netz zu finden sein.

Laut der umfirmierten Michael AG spiegelt die Namensänderung die dynamische Entwicklung des Marktes und die konstante Entwicklung des Unternehmens wider. "Der Zusatz 'Telecom' steckt uns in eine Schublade, in die wir bereits seit Jahren nicht mehr passen. Unser Portfolio hat sich erheblich erweitert und umfasst inzwischen Produktbereiche abseits des Telecom-Portfolios wie Videoüberwachung, IT, SmartHome und vieles mehr", erläutert Oliver Hemann, Vorstand bei der Michael AG. Mit dem neuen Namen und Logo wolle man Kunden gezielter ansprechen und keinen falschen Eindruck über das breite Portfolio und Services vermitteln.

Aktionen zum Jubiläum

Seit 1984 sind die Bohmter bereits am Markt. Das 40-jährige Jubiläum soll nicht nur einen Meilenstein in der Geschichte Unternehmens markieren, sondern auch eine neue Ära einläuten. "Wir sind stolz auf unseren bisherigen Erfolg und freuen uns darauf, unter unserem neuen Brand weiter zu wachsen und unseren Kunden innovative Lösungen anzubieten, um auch zukünftig die sich ständig verändernden Bedürfnisse unserer Partner zu erfüllen", beton Hemann.

Zum Geburtstag haben sich die Bohmter einiges einfallen lassen: "Unsere Reseller können sich jetzt bis zur Herbstmesse jede Woche auf neue großartige Aktionen freuen" verspricht Hemann, der seinen ausdrücklichen Dank an alle Geschäftspartner und Kunden für ihre langjährige Treue und die gute Zusammenarbeit richtet. Eine Übersicht der Aktionen gibt es unter www.michael-ag.de/jubilaeumsaktionen.

Die Änderung des Firmennamens von MichaelTelecom AG zu Michael AG wird ab 08.04.2024 wirksam. Alle weiteren Aspekte des Unternehmens, einschließlich Firmierung, Rechtsform, Anschrift und Kontaktdaten, bleiben unverändert.

Mehr dazu:

Marktführer bei Roboter-Staubsaugern: MichaelTelecom nimmt Ecovacs ins Portfolio

Das große Distributionsverzeichnis, Teil 3: Einkaufsquellen für Reseller - TK-Distributoren

Channel Excellence Awards 2024; Komsa gewinnt mit großem Abstand