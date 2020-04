Knapp ein Jahr nach der Übernahme der Sparhandy-Mutter SH Telekommunikation und rund ein halbes Jahr nach dem Zukauf von DeinHandy lanciert der Schweizer TK-Spezialist Mobilezone für den deutschen Markt eine neue Dachmarke: Die Muttergesellschaft Mobilezone Deutschland unter Leitung von CEO Wilke Stroman will mit dem neuen Brand Powwow künftig die eigenen E-Commerce-Endkundenmarken wie Sparhandy.de und DeinHandy.de steuern und hat sich zum Ziel gesetzt, die Marktführerschaft im deutschen indirekten Online-Telekommunikationsmarkt weiter auszubauen. Powwow ist Teil von Mobilezone Deutschland und von Jens Barth und Wilke Stroman als Co-CEOs geleitet.

Bei der strategischen Entwicklung und Ausrichtung der Marke hat will Powwow auf einen klaren Digital-Fokus setzen und wird mit seinen Partnern und eigenen Marken die E-Commerce- und Omnichannel-Modelle weiter voranbringen. Jens Barth, Co-CEO von Powwow: "Wir haben mit Sparhandy.de und DeinHandy.de die beiden marktführenden Brands der Online Bundle-Vermarktung in unserem Portfolio und wollen hier natürlich den Markt aktiv gestalten und weiterentwickeln. Wir investieren deshalb viel in unser digitales Setup - infrastrukturell und personell. Mit zukunftsweisenden Technologien und Arbeitsweisen stellen wir die Weichen, die steigenden Kundenerwartungen auch in Zukunft durch perfekte User Experience zu erfüllen und bestenfalls zu übertreffen."

B2B-Geschäft von SH Telekommunikation läuft unverändert weiter

Barth betont in diesem Zusammenhang, dass durch den Fokus auf die E-Commerce-Entwicklung auch die anderen Geschäftsbereiche und das Partnerbusiness profitieren: "Natürlich werden wir auch in unseren weiteren Geschäftsfeldern wie dem TV-Sender Handystar oder der B2B-Marke SH mit der breiten und langjährigen Partnerlandschaft weiter Gas geben und Märkte ausgestalten."

Powwow ist mit über 300 Mitarbeitenden in drei Offices an den Standorten Köln, Berlin und Bochum vertreten und baut dabei auf eine Mischung aus moderner Officewelt und Flexoffice-Optionen. Dabei setzt das Unternehmen auf das Motto #goodplace2be für seine Teams. "Bei uns bekommt jeder Kollege Freiraum und Vertrauen für die eigene Arbeit und persönliche Entwicklung. Wir sind bereit, dafür viel zu investieren und wollen die optimalen Voraussetzungen schaffen, dass sich jeder bei uns wohlfühlt, wachsen und sich weiterentwickeln kann. Kurzum: Powwow ist ein attraktiver Arbeitgeber für alle, die in einem tollen Umfeld mit großartigen Menschen die Zukunft des deutschen Telekommunikations-Markts aktiv mitgestalten wollen", erklärt Barth.