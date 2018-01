Die Telekom Deutschland Multibrand GmbH ändert zum 15. Januar 2018 ihre Marke Turkcell Europe in Lifecell. Damit erhofft sich die deutsch-türkische Mobilfunkmarke unter anderem eine breitere Zielgruppe. Lifecell wirbt mit attraktiverem Tarifportfolio, mehr Datenvolumen und neuen digitalen Services.

Die Prepaid-Marke soll drei neue Tarifoptionen erhalten, wie etwa den "Super M", der für 9,99 Euro pro Monat 1,5 GB Highspeed-Datenvolumen und 200 Minuten in alle deutschen Netze bietet. Der Launch des neuen Namens sei nur ein erster Schritt. Lifecell will in Kürze auch türkische Mehrwertdienste wie etwa Fizy, Dergilik oder BiP anbieten.

"Unsere Zusammenarbeit mit Turkcell war in den letzten drei Jahren extrem erfolgreich. Deshalb werden wir neben den in Deutschland lebenden Türken zukünftig auch andere Kunden ansprechen", erläutert Philipp Mertens, Geschäftsführer der Telekom Deutschland Multibrand GmbH.

"Lifecell ist dafür bestens geeignet und wird sich deswegen einer breiteren Zielgruppe widmen können. Für bestehende Turkcell Europe Kunden ändert sich nichts. Diese können ihre SIM-Karten weiterhin nutzen und wie gewohnt ihre bestehenden Tarife buchen", ergänzt Mertens.

Telekoms türkischer Partner Turkcell hatte 2015 den drittgrößten ukrainischen Telekommunikationskonzern Life, heute Lifecell, übernommen und ist mit Beteiligungen in weiteren Ländern Osteuropas und Nordzypern aktiv. (KEW)

Lesetipp: Gewährleistung und Garantie beim Handy